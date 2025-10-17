В окупованому Донецьку пролунали вибухи і здійнялася сильна пожежа (відео)

У тимчасово окупованому Донецьку у ніч на 17 жовтня прогриміла серія вибухів, після чого здійнялася пожежа. У мережі пишуть про ймовірний удар по військовому об'єкту.

Перед вибухами над Донецьком були зафіксовані безпілотники невизначеного типу. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

"Над Донецьком літають дрони. Будьте обережні!", — писали російські пабліки близько 02:00 години.

Невдовзі місцеві медіа повідомили про звуки вибухів у місті та закликали мешканців відійти подалі від вікон. У мережі показали кадри, на яких чутно звуки вибухів, а також видно дим та пожежу на місці ураження.

За даними українського моніторингового каналу Exilenova+, у Донецьку дрони, ймовірно, уразили склад боєприпасів російської окупаційної армії.

"Донецьк, повідомляють про прильоти, схоже, "прикурили" склад БК", — йдеться у повідомленні.

Такі ж дані оприлюднив Telegram-канал Supernova+. Повідомляється про ймовірний удар по складу БК росіян, а також початок вторинної детонації на місці ураження.

Офіційної інформації про атаку на склад боєприпасів російської армії на момент публікації не надходило. Окупаційна влада не коментувала атаку на Донецьк.

Також, за даними російських Telegram-каналів, у ніч на 17 жовтня через загрозу безпілотників "Росавіація" обмежила роботу аеропортів міст Самара та Калуга на території РФ. Однак інформації про вибухи чи наслідки на момент публікації не надходило.

Зазначимо, що 16 жовтня безпілотники атакували сім російських областей, через що регіони опинилися без світла та здійнялася пожежа на підстанції.

Нагадаємо, 15 жовтня Telegram-канали повідомили про атаку дронів на два потужних нафтопереробних заводи у Росії, розміщених у Волгограді та Уфі.