Атака дронів на 7 областей РФ: горить підстанція, регіони без світла (відео)

У ніч на четвер, 16 жовтня, російська влада повідомила про масовану атаку безпілотників на сім регіонів країни. У Волгоградській області виникла пожежа на електропідстанції, а частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

Російська влада заявила про атаку безпілотників на сім областей Російської Федерації. Обмеження на приймання і відправлення літаків тимчасово запроваджували в аеропортах Волгограда, Самари, Саратова та Тамбова. Про це повідомили російські ЗМІ та Telegram-канали, зокрема Astra.

Атака на 7 регіонів РФ

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що сили протиповітряної оборони нібито відбили масовану атаку дронів на об’єкти енергетичної інфраструктури регіону.

Волгоградська область, адміністрація Фото: Скриншот

"Силами ППО відбита масова атака безпілотних літальних апаратів на об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області. В результаті падіння уламків БпЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння", — заявив Бочаров.

За його словами, пожежу вже ліквідовують.

"Ремонтні служби відновлюють електропостачання прилеглих до підстанції населених пунктів. Пошкоджень житлових будівель і постраждалих немає", — додав він.

Про наслідки атаки повідомив і губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Повідомлення губернатора Воронезької області Олександра Гусєва Фото: Скриншот

"За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає. Кілька населених пунктів залишаються без електрики на час аварійних робіт, що почалися після відбиття атаки БпЛА в сусідньому регіоні", — сказав чиновник.

Жителі Саратова, за повідомленням Telegram-каналу Astra, уночі чули численні вибухи.

Вранці Міністерство оборони Росії заявило, що протягом ночі засоби ППО нібито знищили 51 український безпілотник. За офіційними даними відомства, 12 дронів збито над Саратовською областю, 11 — над Волгоградською, 8 — над Ростовською, по 4 — над Брянською та Воронезькою, 3 — над Бєлгородською і 1 — над Курською. Крім того, 6 безпілотників нібито ліквідували над територією окупованого Криму, ще по одному — над акваторіями Чорного та Азовського морів.

Нагадаємо, останніми місяцями російська влада регулярно повідомляє про атаки дронів на енергетичні та військові об’єкти у прикордонних регіонах країни. Українська сторона традиційно не коментує подібні заяви.

Як повідомляв Фокус, напередодні дрони атакували два надпотужні НПЗ РФ.

Нагадаємо, у жовтні Фокус писав про наслідки ударів по НПЗ РФ.