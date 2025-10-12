"Бензину немає": більше половини регіонів РФ вже відчули паливну кризу (карта)

Щонайменше 57 регіонів Російської Федерації відчули проблеми з постачанням бензину в результаті ударів українських безпілотників по ворожих нафтопереробних заводах (НПЗ).

Деякі російські автозаправки вимушені закриватися, а ціни на бензин зростають. Влада РФ також ввела заборону на експорт нафтопродуктів до кінця року, пише BBC.

Повідомляється, що проблеми з паливом у Росії почалися у серпні. Першими труднощі відчули жителі Далекого Сходу — Забайкалля, Примор'я та Сахалінської області. Ці регіони обслуговуються лише двома великими НПЗ.

Перебої також одразу торкнулися Криму, оскільки на півострові зовсім немає великих нафтопереробних заводів. Спочатку місцева окупаційна влада обмежила продаж бензину до 30 літрів в одні руки, а потім до 20 літрів.

Гендиректор невеликої компанії "Інтех" Наталія Смирнова розповідала на російському телебаченні, що її підприємство — "єдиний постачальник, який завозить бензин до настання льодоставу у важкодоступні села республіки Комі".

"Ми не можемо їм завезти зараз з тієї причини, що бензину немає", — сказала Смирнова 25 вересня.

За даними видання, загалом перебої з постачанням палива торкнулися щонайменше 57 російських регіонів. Журналісти врахували всі області, де повідомлялося про проблеми з серпня, включно з тими, де ситуація вже стабілізувалася.

На карті, створеній на основі даних Петербурзької біржі про виробництво нафтопродуктів і ЗВГ, а також повідомлень російських та українських ЗМІ, можна побачити регіони РФ, які зазнали впливу паливної кризи, та розташування великих НПЗ.

Карта РФ Фото: BBC

Червоними трикутниками позначені НПЗ, які зазнали атак у серпні-жовтні 2025 року, а зеленими — які не зазнали. На карті не позначені Ільський, Афіпський, Новошахтинський і Туапсинський НПЗ, які піддавалися атакам, але головним чином орієнтовані на експорт.

У статті також приводяться дані Росстату, згідно з якими, з початку року до кінця вересня, бензин на АЗС подорожчав більш ніж на 10% при офіційній інфляції за той же період близько 4,5%. Окрім того, за даними "ОМТ-Консалт", до кінця вересня кількість автозаправок у РФ, що продають бензин, скоротилася на 2,6%.

"Очевидно, що Україна багато інвестує в цю кампанію, яка базується на розвідувальній оцінці того, що сильніше зашкодить Росії", — наголосив колишній офіцер британської армії та голова консалтингової компанії з оцінки ризиків Sibylline Джастін Крамп.

Нагадаємо, за даними російських аналітиків, у вересні 2025 року у РФ спинилось 38% потужностей нафтопереробного комплексу.

Фокус також повідомляв, що у мережі ширяться відео та фото російських НПЗ, накритих антидроновими сітками та металевими захисними спорудами.