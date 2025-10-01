Рекордні втрати та атаки дронів: у РФ не працює майже 40% потужностей НПЗ, — росЗМІ

У вересні 2025 року у Російській Федерації спинилось 38% потужностей нафтопереробного комплексу, встановили аналітики росЗМІ. Переважна більшість причин простоїв — удари дронів Сил оборони України.

Українські безпілотники масовано атакували російські НПЗ з серпня по вересень 2025 року, ідеться у статті росЗМІ The Moscow Times. Під ударом опинилось близько 20 заводів, внаслідок чого у вересні на 38% упали можливості первинної переробки нафти, на 18% — виробництво бензину та дизельного пального. При цьому падіння виробництво палива — трикратне, порівняно з серпнем, коли фіксували погіршення на 6%, ідеться у статті.

Медіа посилається на аналітичний звіт російського агентства "Сиала", підсумки якого опублікували на порталі "РБК". Аналітики встановили, що у вересні зафіксований новий рекорд — максимальне падіння потужностей НПЗ з 2022 і 2020 років. У звіті наводяться причини зупинки виробництва, і 70% з них — це наслідок ударів українських дронів.

Потужності НПЗ РФ у вересні 2025 упали удвічі, порівняно з першими місяцями війни РФ:

серпень 2025 — на 38%, не переробляється 338 тис. тонн нафти на добу;

серпень 2025 — на 23%, 206 тис. тонн;

травень 2022 — 196 тис. тонн;

травень 2020 — 164 тис. тонн.

У статті перелічили, які російські нафтопереробні заводи потрапили під атаки дронів України у вересні. Серед них — завод "Кинеф" (удар 14 вересня, Ленінградська область, на 2-му місці за потужністю), Рязанський НПЗ "Роснефть" (5 вересня, топ 5 найбільших), а також Новокуйбишівський та Астраханський заводи (обидва — 20 вересня).

РосЗМІ уточнило, що дефіцит пального на російському ринку досягнув позначки 20% від потреби, а заводи не виробили 1 млн тонн бензину. Дефіцит охопив 20 регіонів РФ, а найбільше вдарив по Криму та Далекому Сходу, де продають не більше 30 л на авто.

Удари по РФ — деталі

Зазначимо, на початку вересня командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді підсумував літній період ударів по НПЗ РФ. З'ясувалось, що відбулось 17 атак, внаслідок яких постраждали дев'ять нафтопереробних заводів та п'ять об'єктів нафтогазової галузі РФ. Деякі НПЗ серпні палали двічі — Афіпський та Сизранський, свідчать дані СБС.

Тим часом 30 вересня у мережі з'явились фото, зняті поруч з російським нафтопереробним заводом. Бачимо, що РФ намагається захистити устаткування від ударів дронів ЗСУ завдяки металевим конструкціям, які обплітають труби та стіни по усій висоті.

Нагадуємо, 28 вересня колишній офіцер НАТО Філіп Інгрем розповів, як Україна відшукала вразливе місце РФ, б'ючи по нафтопереробці та нафтових терміналах.