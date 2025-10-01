Рекордные потери и атаки дронов: в РФ не работает почти 40% мощностей НПЗ, — росСМИ

В сентябре 2025 года в Российской Федерации остановилось 38% мощностей нефтеперерабатывающего комплекса, установили аналитики росСМИ. Подавляющее большинство причин простоев — удары дронов Сил обороны Украины.

Украинские беспилотники массированно атаковали российские НПЗ с августа по сентябрь 2025 года, говорится в статье росСМИ The Moscow Times. Под ударом оказалось около 20 заводов, в результате чего в сентябре на 38% упали возможности первичной переработки нефти, на 18% — производство бензина и дизельного топлива. При этом падение производство топлива — трехкратное по сравнению с августом, когда фиксировалось ухудшение на 6%, говорится в статье.

Медиа ссылается на аналитический отчет российского агентства "Сиала", итоги которого опубликовали на портале "РБК". Аналитики установили, что в сентябре зафиксирован новый рекорд — максимальное падение мощностей НПЗ с 2022 и 2020 годов. В отчете приводятся причины остановки производства, и 70% из них — это следствие ударов украинских дронов.

Мощности НПЗ РФ в сентябре 2025 упали вдвое по сравнению с первыми месяцами войны РФ:

август 2025 — на 38%, не перерабатывается 338 тыс. тонн нефти в сутки;

август 2025 — на 23%, 206 тыс. тонн;

май 2022 — 196 тыс. тонн;

май 2020 — 164 тыс. тонн.

В статье перечислили, какие российские нефтеперерабатывающие заводы попали под атаки дронов Украины в сентябре. Среди них — завод "Кинеф" (удар 14 сентября, Ленинградская область, на 2-м месте по мощности), Рязанский НПЗ "Роснефть" (5 сентября, топ 5 крупнейших), а также Новокуйбышевский и Астраханский заводы (оба — 20 сентября).

РосСМИ уточнило, что дефицит топлива на российском рынке достиг отметки 20% от потребности, а заводы не произвели 1 млн тонн бензина. Дефицит охватил 20 регионов РФ, а больше всего ударил по Крыму и Дальнему Востоку, где продают не более 30 л на авто.

Удары по РФ — детали

Отметим, в начале сентября командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди подытожил летний период ударов по НПЗ РФ. Выяснилось, что произошло 17 атак, в результате которых пострадали девять нефтеперерабатывающих заводов и пять объектов нефтегазовой отрасли РФ. Некоторые НПЗ августе пылали дважды — Афипский и Сызранский, свидетельствуют данные СБС.

Между тем 30 сентября в сети появились фото, снятые рядом с российским нефтеперерабатывающим заводом. Видим, что РФ пытается защитить оборудование от ударов дронов ВСУ благодаря металлическим конструкциям, которые оплетают трубы и стены по всей высоте.

Напоминаем, 28 сентября бывший офицер НАТО Филип Ингрэм рассказал, как Украина отыскала уязвимое место РФ, ударяя по нефтепереработке и нефтяным терминалам.