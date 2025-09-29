"Дерзкая авантюра": Украина объявила "нефтяную войну" и атакует слабое место экономики РФ

Украина развернула масштабную кампанию ударов беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам РФ, что может иметь критические последствия для российской экономики. Подобная практика, которую экс-офицер НАТО Филип Ингрэм называет "дерзкой авантюрой", должна показать простым россиянам всю реальность войны.

Украинские дроны дальнего радиуса действия поражают ключевые перерабатывающие установки — самые уязвимые и дорогие элементы нефтяной инфраструктуры. Их вывод из строя способен нанести ущерб на миллиарды долларов и парализовать объекты, играющие стратегическую роль в финансировании российской армии. Об этом заявил эксперт по военной разведке, бывший офицер НАТО Филип Ингрэм в аналитической программе Battle Plans Exposed.

Ингрэм подчеркнул, что удары по нефтяному сектору являются прямой атакой на доходы Кремля. Несмотря на санкции, нефтегазовая отрасль по-прежнему формирует около 30% государственного бюджета России.

"Это нефтяная война", — отметил аналитик, добавив, что восстановление поврежденных узловых агрегатов может занять месяцы или даже годы.

Последствия ударов уже отражаются на внутренней ситуации: фиксируется рост цен на топливо и перебои с его поставками, что влияет на повседневную жизнь россиян. "Война становится ощутимой реальностью для простых граждан", — констатировал эксперт.

По оценке Ингрэма, кампания беспилотных атак является примером асимметричной войны: относительно дешевые средства позволяют наносить непропорционально высокий ущерб. Он добавил, что в Кремле такие действия вызывают панику и подрывают уверенность в способности государства контролировать ситуацию.

"Послание из Украины ясно: война имеет цену не только для армии, но и для всего российского общества", — заключил Ингрэм.

Напомним, регулярные удары украинских БПЛА по нефтегазовым объектам в России лишает ее главного источника финансирования войны. Forbes писал, что из-за этого общество в РФ может дестабилизироваться как накануне Февральской революции 1917 года.

Недавно украинские БПЛА атаковали российский порт Приморск, из-за чего остановилась погрузка топлива на главном западном нефтяном терминале.