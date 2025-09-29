"Зухвала авантюра": Україна оголосила "нафтову війну" й атакує слабке місце економіки РФ

Україна розгорнула масштабну кампанію ударів безпілотниками по нафтопереробних заводах РФ, що може мати критичні наслідки для російської економіки. Подібна практика, яку ексофіцер НАТО Філіп Інгрем називає "зухвалою авантюрою", має показати простим росіянам усю реальність війни.

Українські дрони дальнього радіусу дії уражають ключові переробні установки — найуразливіші та найдорожчі елементи нафтової інфраструктури. Їхнє виведення з ладу здатне завдати збитків на мільярди доларів і паралізувати об'єкти, що відіграють стратегічну роль у фінансуванні російської армії. Про це заявив експерт з військової розвідки, колишній офіцер НАТО Філіп Інгрем в аналітичній програмі Battle Plans Exposed.

Інгрем підкреслив, що удари по нафтовому сектору є прямою атакою на доходи Кремля. Попри санкції, нафтогазова галузь, як і раніше, формує близько 30% державного бюджету Росії.

"Це нафтова війна", — зазначив аналітик, додавши, що відновлення пошкоджених вузлових агрегатів може зайняти місяці або навіть роки.

Наслідки ударів уже позначаються на внутрішній ситуації: фіксується зростання цін на паливо і перебої з його постачанням, що впливає на повсякденне життя росіян. "Війна стає відчутною реальністю для простих громадян", — констатував експерт.

За оцінкою Інгрема, кампанія безпілотних атак є прикладом асиметричної війни: відносно дешеві засоби дають змогу завдавати непропорційно високої шкоди. Він додав, що в Кремлі такі дії спричиняють паніку і підривають упевненість у здатності держави контролювати ситуацію.

"Послання з України зрозуміле: війна має ціну не тільки для армії, а й для всього російського суспільства", — підсумував Інгрем.

Нагадаємо, регулярні удари українських БПЛА по нафтогазових об'єктах у Росії позбавляє її головного джерела фінансування війни. Forbes писав, що через це суспільство в РФ може дестабілізуватися як напередодні Лютневої революції 1917 року.

Нещодавно українські БПЛА атакували російський порт Приморськ, через що зупинилося навантаження палива на головному західному нафтовому терміналі.