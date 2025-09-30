Накрывают металлическими конструкциями: россияне пытаются защитить НПЗ от дронов (видео)

В России ищут способы защитить НПЗ от ударов дронов. В сети распространяется видео и фото предприятий, накрытых антидроновими сетками и металлическими защитными сооружениями.

Видео появилось в аккаунте irinkanicola в TikTok 29 сентября. Автор утверждает, что на кадрах — нефтеперерабатывающий завод в Самаре.

"Вот такой "паутинкой" закрыта у нас вся "нефтянка" из-за постоянной угрозы атак БПЛА", — говорится в видео.

На кадрах можно увидеть многоуровневые металлические конструкции над зданиями предприятия с надписью "Транснефть".

Автор не уточняет, какое именно предприятие снято на видео. В Самаре находится в частности "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод". В ночь на 28 августа после атаки не менее 29 беспилотных летательных аппаратов Куйбышевский НПЗ останавливал работу, на заводе было семь пожаров.

В прошлом году в сети также распространялись фотографии российских нефтяных резервуаров, накрытых антидронными сетками. В частности так пытались защитить Славянский НПЗ в Краснодарском крае России.

Россияне накрыли антидронными сетками Славянский НПЗ в Краснодарском крае Фото: X (Twitter)

Удары по НПЗ РФ: что известно

Эксперт по военной разведке, бывший офицер НАТО Филип Ингрэм 23 сентября рассказывал, что Украина ударами беспилотников по НПЗ атакует слабое место экономики РФ. По его словам, такие обстрелы могут нанести миллиардные убытки и парализовать стратегически важные для финансирования российской армии объекты.

Российская газета "Коммерсант" 25 сентября писала, что на юге России не работает половина заправок из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 26 сентября дроны атаковали один из крупнейших НПЗ российского юга. Ударные БПЛА поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае.