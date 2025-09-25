Удары по российским НПЗ: АЗС закрываются, на юге России не работает половина заправок, — СМИ

Удары БПЛА по российским нефтяным объектам приводят к массовым закрытиям АЗС. В некоторых регионах перестали работать до половины заправок

В России наблюдаются массовые проблемы с поставками топлива. Число автозаправок, продающих бензин, сократилось на 360 объектов (2,6%) по стране с конца июля. В отдельных регионах проблема носит более масштабный характер, сообщила российская газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитической компании "ОМТ-Консалт".

Мониторинг включал данные от 17 000 заправок, продающих бензин и дизельное топливо. Больше всего проблемы с топливом ощущают южные регионы, где число продающих бензин АЗС сократилось на 14,2% (более чем 220 объектов).

Самая сложная ситуация — в оккупированном Крыму. Около 50% АЗС на полуострове прекратили реализацию бензина. В Ростовской области, Марий Эл и Еврейской автономной области число заправок снизилось на 12–14%.

Более стабильная ситуация на Дальнем Востоке и в Приволжском федеральном округе. Снижение отмечается на уровне 2%, а в Центральном федеральном округе — до 1,5%.

Участники рынка надеются, что к ноябрю дефицит топлива преодолеют. Минэнерго и власти заявили, что держат вопрос обеспечения топливом "на контроле".

Удары дронами по российским НПЗ: главные последствия

Собеседники газеты утверждают, что "из-за плановых ремонтов и инцидентов" на НПЗ выпуск бензина существенно снизился, а текущие запасы не покрывают потребности рынка.

Оккупационные власти Крыма жалуются, что поставки на полуостров сократились из-за снижения производства на ряде НПЗ, логистических проблем и непогоды, которая заблокировала Керченскую переправу.

Основатель группы "Калина Ойл" Валерий Борисов отметил, что поставки бензина и дизеля с НПЗ сократились в разы и фактически приостановлены. Источники издания говорят, что в российском правительстве обсуждают продление запрета на экспорт топлива до конца года.

Стоит добавить, что 24 сентября после атаки дронами по Новороссийску главные порты РФ в Черном море перестали отгружать нефть на экспорт.

Напомним, по станции нефтепровода "Дружба" в России недавно ударили из РСЗО HIMARS. Работу объекта пришлось остановить.

Также в Красноармейском районе Саратовской области РФ был удар по магистральному нефтепроводу "Куйбышев-Лисичанск".