Удары по российским НПЗ: АЗС закрываются, на юге России не работает половина заправок, — СМИ
Удары БПЛА по российским нефтяным объектам приводят к массовым закрытиям АЗС. В некоторых регионах перестали работать до половины заправок
В России наблюдаются массовые проблемы с поставками топлива. Число автозаправок, продающих бензин, сократилось на 360 объектов (2,6%) по стране с конца июля. В отдельных регионах проблема носит более масштабный характер, сообщила российская газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитической компании "ОМТ-Консалт".
Мониторинг включал данные от 17 000 заправок, продающих бензин и дизельное топливо. Больше всего проблемы с топливом ощущают южные регионы, где число продающих бензин АЗС сократилось на 14,2% (более чем 220 объектов).
Самая сложная ситуация — в оккупированном Крыму. Около 50% АЗС на полуострове прекратили реализацию бензина. В Ростовской области, Марий Эл и Еврейской автономной области число заправок снизилось на 12–14%.
Более стабильная ситуация на Дальнем Востоке и в Приволжском федеральном округе. Снижение отмечается на уровне 2%, а в Центральном федеральном округе — до 1,5%.
Участники рынка надеются, что к ноябрю дефицит топлива преодолеют. Минэнерго и власти заявили, что держат вопрос обеспечения топливом "на контроле".
Удары дронами по российским НПЗ: главные последствия
Собеседники газеты утверждают, что "из-за плановых ремонтов и инцидентов" на НПЗ выпуск бензина существенно снизился, а текущие запасы не покрывают потребности рынка.
Оккупационные власти Крыма жалуются, что поставки на полуостров сократились из-за снижения производства на ряде НПЗ, логистических проблем и непогоды, которая заблокировала Керченскую переправу.
Основатель группы "Калина Ойл" Валерий Борисов отметил, что поставки бензина и дизеля с НПЗ сократились в разы и фактически приостановлены. Источники издания говорят, что в российском правительстве обсуждают продление запрета на экспорт топлива до конца года.
Стоит добавить, что 24 сентября после атаки дронами по Новороссийску главные порты РФ в Черном море перестали отгружать нефть на экспорт.
Напомним, по станции нефтепровода "Дружба" в России недавно ударили из РСЗО HIMARS. Работу объекта пришлось остановить.
Также в Красноармейском районе Саратовской области РФ был удар по магистральному нефтепроводу "Куйбышев-Лисичанск".