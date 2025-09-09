Качал топливо ВС РФ: под Саратовым ГУР подорвало еще один магистральный нефтепровод, — источники

Россияне потеряли возможность качать топливо по магистральному нефтепроводу "Куйбышев-Лисичанск" в Саратовской области. Благодаря специальной операции Главного управления разведки Вооруженные силы Российской Федерации не получат горючее для заправки военной техники и продолжения боевых действий в Украине.

Удар по нефтегазовой инфраструктуре РФ произошел около 1 ч 8 сентября, рассказали источники Фокуса в ГУР Минобороны. Ориентировочное место инцидента — Красноармейский район Саратовской области.

Собеседники из разведки сообщили, что пропускная способность магистрального нефтепровода, поврежденного ударом 8 сентября, — около 82 млн тонн в год (около 230 тыс. тонн в сутки). О результативности спецоперации ГУР свидетельствуют сообщения в местных пабликах. В частности, россияне писали, что к месту инцидента поспешили рабочие, которые должны были бы начать ремонтные работы.

Источники Фокуса напомнили, что взрывы под Саратовом — это третий стратегический объект РФ, который Украина повредила за прошедшие сутки. Другой регион, где было громко — Пенза: взорвали магистральный нефтепровод и региональный газопровод.

На схеме магистральных нефтепроводов РФ, созданной на профильном российском ресурсе НГФР, можно отыскать ветку "Куйбышев-Лисичанск" в Саратовской области. ГУР не уточнило, какие средства поражения использовали для атаки, или задействовали агентов. Если применили дроны, то они должны были пролететь, например, через Белгородскую область (около 600 км).

Спецоперации ГУР — удар по нефтепроводу "Куйбышев-Лисичанск" Фото: из открытых источников

