Воєнний фокус Російсько-українська війна Удари по військових об'єктах в РФ

Качав пальне ЗС РФ: під Саратовим ГУР підірвало ще один магістральний нафтопровід, — джерела

Пошкодили магістральний нафпровід під Саратовим
Гілка нафпроводу РФ потрапив удар ГУР (ілюстративне фото) | Фото: З відкритих джерел

Росіяни втратили можливість качати пальне магістральним нафтопроводом "Куйбишев-Лисичанськ" у Саратовській області. Завдяки спеціальній операції Головного управління розвідки Збройні сили Російської Федерації не матимуть пального для заправки військової техніки та продовження бойових дій в Україні.

Удар по нафтогазовій інфраструктурі РФ відбувся близько 1 год 8 вересня, розповіли джерела Фокусу в ГУР Міноборони. Орієнтовне місце інциденту — Красноармійський район Саратовської області.

Співрозмовники з розвідки повідомили, що пропускна здатність магістрального нафтопроводу, пошкодженого ударом 8 вересня, — близько 82 млн тонн на рік (близько 230 тис. тонн на добу). Про результативність спецоперації ГУР свідчать дописи у місцевих пабліках. Зокрема, росіяни писали, що до місця інциденту поспішили робітники, які мали б почати ремонтні роботи.

Джерела Фокусу нагадали, що вибухи під Саратовом — це третій стратегічний об'єкт РФ, який Україна пошкодила протягом минулої доби. Інший регіон, де було гучно — Пенза: підірвали магістральний нафтопровід та регіональний газогін.

На схемі магістральних нафтопроводів РФ, створеній на профільному російському ресурсі НГФР, можна відшукати гілку "Куйбишев-Лисичанськ" у Саратовській області. ГУР не уточнило, які засоби ураження використали для атаки, чи задіяли агентів. Якщо застосували дрони, то вони мали пролетіти, наприклад, через Бєлгородську область (близько 600 км).

Можлива область спецоперації ГУР на нафтопроводі "Куйбишев-Лисичанськ"
Спецоперації ГУР - удар по нафтопроводу "Куйбишев-Лисичанськ"
Фото: з відкритих джерел

