Качав пальне ЗС РФ: під Саратовим ГУР підірвало ще один магістральний нафтопровід, — джерела

Росіяни втратили можливість качати пальне магістральним нафтопроводом "Куйбишев-Лисичанськ" у Саратовській області. Завдяки спеціальній операції Головного управління розвідки Збройні сили Російської Федерації не матимуть пального для заправки військової техніки та продовження бойових дій в Україні.

Удар по нафтогазовій інфраструктурі РФ відбувся близько 1 год 8 вересня, розповіли джерела Фокусу в ГУР Міноборони. Орієнтовне місце інциденту — Красноармійський район Саратовської області.

Співрозмовники з розвідки повідомили, що пропускна здатність магістрального нафтопроводу, пошкодженого ударом 8 вересня, — близько 82 млн тонн на рік (близько 230 тис. тонн на добу). Про результативність спецоперації ГУР свідчать дописи у місцевих пабліках. Зокрема, росіяни писали, що до місця інциденту поспішили робітники, які мали б почати ремонтні роботи.

Джерела Фокусу нагадали, що вибухи під Саратовом — це третій стратегічний об'єкт РФ, який Україна пошкодила протягом минулої доби. Інший регіон, де було гучно — Пенза: підірвали магістральний нафтопровід та регіональний газогін.

На схемі магістральних нафтопроводів РФ, створеній на профільному російському ресурсі НГФР, можна відшукати гілку "Куйбишев-Лисичанськ" у Саратовській області. ГУР не уточнило, які засоби ураження використали для атаки, чи задіяли агентів. Якщо застосували дрони, то вони мали пролетіти, наприклад, через Бєлгородську область (близько 600 км).

Спецоперації ГУР - удар по нафтопроводу "Куйбишев-Лисичанськ" Фото: з відкритих джерел

