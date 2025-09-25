Удари по російських НПЗ: АЗС закриваються, на півдні Росії не працює половина заправок, — ЗМІ

Удари БПЛА по російських нафтових об'єктах призводять до масових закриттів АЗС. У деяких регіонах перестали працювати до половини заправок

У Росії спостерігаються масові проблеми з поставками палива. Кількість автозаправок, що продають бензин, скоротилася на 360 об'єктів (2,6%) по країні з кінця липня. В окремих регіонах проблема має масштабніший характер, повідомила російська газета "Коммерсант" із посиланням на дані аналітичної компанії "ОМТ-Консалт".

Моніторинг містив дані від 17 000 заправок, що продають бензин і дизельне паливо. Найбільше проблеми з паливом відчувають південні регіони, де кількість АЗС, що продають бензин, скоротилася на 14,2% (більш ніж 220 об'єктів).

Найскладніша ситуація — в окупованому Криму. Близько 50% АЗС на півострові припинили реалізацію бензину. У Ростовській області, Марій Ел і Єврейській автономній області кількість заправок знизилася на 12-14%.

Стабільніша ситуація на Далекому Сході та в Приволзькому федеральному окрузі. Зниження відзначається на рівні 2%, а в Центральному федеральному окрузі — до 1,5%.

Учасники ринку сподіваються, що до листопада дефіцит палива подолають. Міненерго і влада заявили, що тримають питання забезпечення паливом "на контролі".

Удари дронами по російських НПЗ: головні наслідки

Співрозмовники газети стверджують, що "через планові ремонти та інциденти" на НПЗ випуск бензину істотно знизився, а поточні запаси не покривають потреби ринку.

Окупаційна влада Криму скаржиться, що поставки на півострів скоротилися через зниження виробництва на низці НПЗ, логістичні проблеми і негоду, яка заблокувала Керченську переправу.

Засновник групи "Калина Ойл" Валерій Борисов зазначив, що поставки бензину і дизеля з НПЗ скоротилися в рази і фактично припинені. Джерела видання кажуть, що в російському уряді обговорюють продовження заборони на експорт палива до кінця року.

Варто додати, що 24 вересня після атаки дронами по Новоросійську головні порти РФ у Чорному морі перестали відвантажувати нафту на експорт.

Нагадаємо, по станції нафтопроводу "Дружба" в Росії нещодавно вдарили з РСЗВ HIMARS. Роботу об'єкта довелося зупинити.

Також у Красноармійському районі Саратовської області РФ був удар по магістральному нафтопроводу "Куйбишев-Лисичанськ".