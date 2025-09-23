Нафтопровід "Дружба" в РФ не працює: по станції вдарили шість ракет HIMARS, — ЗМІ

Станція магістрального нафтопроводу "Дружба" в Росії зазнала значних пошкоджень. Ракети HIMARS вивели її з ладу.

Related video

Станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії обстріляли ракетами ввечері 22 вересня. Про це повідомили джерела російського медіа ASTRA.

Виробничо-диспетчерська станція магістрального нафтопроводу "Дружба" розташована в селі Найтоповичі Унецького району. Співрозмовники розповіли, що загалом по території лінійної диспетчерської станції "8Н" "Транснефть-Дружба" випустили шість ракет HIMARS.

Унаслідок вибухів виникла пожежа в районі насосної станції площею 30 кв. метрів. Постраждалих не було, а працівників евакуювали. Станція нафтопроводу тимчасово не працює.

Генеральний штаб ЗСУ сьогодні підтвердив успішний удар по станції 8-Н "Транснефть-Дружба". За оцінками українського командування, об'єкт має стратегічне значення для забезпечення окупаційної армії паливом.

У серпні поточного року безпілотники атакували найбільший вузол нафтопроводу "Дружба" — "Унеча" в селі Високе Унецького району. Завдяки атаці поставки російської сирої нафти в Угорщину зупинилися.

Нагадаємо, удари українських дронів по російських НПЗ призвели до того, що вранці 22 вересня збільшилися котирування цін на нафту.

Фокус також писав, що в Росії б'ють рекорди ціни на паливо. Дефіцит бензину спостерігається в мережах АЗС.