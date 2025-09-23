Удари по аеродрому "Кача" в Криму і нафтових станціях у РФ: ЗСУ провели вдалу операцію, — Генштаб

Українські військові в ніч на 23 вересня вразили російські літаки на аеродромі "Кача" і низку нафтових об'єктів у Росії.

В операції брали участь фахівці різних підрозділів Сил оборони. Подробиці удару повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по двох російських літаках на аеродромі "Кача" на північній околиці Севастополя завдали підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України. Результати і ступінь ураження уточнюються.

На момент публікації новини військова розвідка не коментувала результатів операції.

Крім цього, ракетні війська та артилерія разом із Силами безпілотних систем у ніч на 23 вересня вразили низку нафтових об'єктів у Росії. Зафіксовано удари по об'єктах нафтопереробки в Брянській і Самарській областях.

Перший об'єкт — лінійно-виробнича диспетчерська станція "8-Н" біля населеного пункту Найтоповичі Брянської області. Станція є частиною комплексу магістрального нафтопроводу в селищі "Сталевий кінь", у районі об'єкта було загоряння.

"Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії", — вказали військові.

Силам оборони України вдалося повторно вразити лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара" в Самарській області.

На об'єкті високо- і низькосірчисту нафту з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals. Ступінь ураження об'єкта уточнюється.

