Удары по аэродрому "Кача" в Крыму и нефтяным станциям в РФ: ВСУ провели удачную операцию, — Генштаб

Украинские военные в ночь на 23 сентября поразили российские самолеты на аэродроме "Кача" и ряд нефтяных объектов в России.

Related video

В операции участвовали специалисты различных подразделений Сил обороны. Подробности удара сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удар по двум российским самолетам на аэродроме "Кача" на северной окраине Севастополя нанесли подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины. Результаты и степень поражения уточняются.

На момент публикации новости военная разведка не комментировала результаты операции.

Кроме этого, ракетные войска и артиллерия вместе с Силами беспилотных систем в ночь на 23 сентября поразили ряд нефтяных объектов в России. Зафиксированы удары по объектам нефтепереработки в Брянской и Самарской областях.

Первый объект — линейно-производственная диспетчерская станция "8-Н" возле населенного пункта Найтоповичи Брянской области. Станция является частью комплекса магистрального нефтепровода в поселке "Стальной конь", в районе объекта было возгорание.

"Объект имеет стратегическое значение для обеспечения нефтепродуктами российской оккупационной армии", — указали военные.

Силам обороны Украины удалось повторный раз поразить линейно-производственную диспетчерскую станцию "Самара" в Самарской области.

На объекте высоко- и низкосернистую нефть из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals. Степень поражения объекта уточняется.

Напомним, 14-й отдельный полк БпАК Сил беспилотных систем ВСУ отчитался о своей боевой работе. За июнь 2024 года военные поразили более 170 стратегических целей в РФ.

Силы обороны Украины в начале августа ударили по топливной инфраструктуре аэропорта в Сочи. Сильный пожар видели на большом расстоянии.