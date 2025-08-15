Потери на десятки миллиардов: 14 отдельный полк БпАК назвал "жирные" цели РФ, которые удалось поразить

Сейчас 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов (БпАК) является крупнейшим подразделением в Силах обороны, специализирующимся именно на deepstrike- операциях. Бойцы подразделения взорвали 67-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Вооруженных сил Российской Федерации и другие важные цели.

С момента создания Сил беспилотных систем в июне 2024 года 14-й отдельный полк БпАК поразил более 170 стратегических целей на территории России. В частности, беспилотники полка охотились на вражеские аэродромы, склады с БК, НПЗ и предприятия военно-промышленного комплекса РФ. О том, что сделал 14-й отдельный полк БпАК с момента создания Сил беспилотных систем, рассказали в телеграмм-канале подразделения.

"По результатам deepstrike операций полка, потери России оцениваются в десятки миллиардов долларов. Сейчас 14-й отдельный полк БпАК является крупнейшим подразделением в Силах обороны, специализирующимся именно на deepstrike операциях. "Глаза и жало" Сил беспилотных систем простираются на тысячи километров вглубь территории врага. И это — только начало", — говорится в сообщении.

В полку назвали "жирные" цели, которые бойцы полка поймали на территории России. Среди пораженных объектов:

военные аэродромы в Морозовске, Липецке и Крымске;

склады с боеприпасами: 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области и арсенал "Тихорецк";

нефтебазы в Адлере, Миллерово и Энгельсе;

крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы рф — Рязанский, Афипский, Саратовский и Волгоградский;

предприятия военно-промышленного комплекса: "Тамбовский пороховой завод", "ВНИИР "Прогресс" и "Новокуйбышевская нефтехимическая компания".

Удары по РФ — детали

Напомним, что 14 августа сообщалось, что Силы беспилотных систем нанесли удар по крупнейшему НПЗ на юге России — нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в городе Волгоград. В результате атаки на территории НПЗ вспыхнул масштабный пожар.

Также сообщалось, что в ночь на 14 августа украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области, являющуюся частью нефтепровода "Дружба". Появились спутниковые снимки результатов поражения станции.