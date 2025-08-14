Не пройдут 60 млн тонн: появились спутниковые снимки нефтеперекачивающей станции "Унеча" в РФ

Магистральный узел "Унеча" нефтепровода "Дружба" обеспечивает транспортировку сырья одновременно для двух нефтепроводов Российской Федерации. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья, но потеряла эту возможность из-за удара Сил обороны Украины.

В ночь на 14 августа украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области, которая является частью нефтепровода "Дружба". Сейчас появились спутниковые снимки результатов поражения станции. Их обнародовали OSINT-аналитики группы "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩".

"Вблизи подпорной насосной станции большие следы от пожара, станция не может функционировать. "Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, что после ударов беспилотников разрушены и повреждены несколько объектов станции. Большинство попаданий зафиксированы в конкретный участок нефтеперекачивающей станции. Видны следы от масштабного пожара.

Станция "Унеча" до атаки Станция "Унеча" после атаки

Удар по РФ — детали атаки на "Унечу"

Атака по станции "Унеча" состоялась в ночь на 13 августа. Дроны второй раз за неделю ударили по ключевой станции нефтепровода "Дружба". Местные жители жаловались на звуки взрывов и заметили пожар в направлении магистрального узла, расположенного рядом с селом Высокое в Уницком районе Брянской области.

Вскоре после атаки спутники NASA показали пожар на станции "Унеча", что подтвердило попадание и повреждение важного объекта РФ. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что дроны Сил обороны взорвали объект нефтяной инфраструктуры РФ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал атаку, обвинив Украину в том, что она якобы навредила энергетике государства.