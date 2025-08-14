Не пройдуть 60 млн тонн: з'явилися супутникові знімки нафтоперекачувальної станції "Унєча" в РФ

Магістральний вузол "Унеча" нафтопроводу "Дружба" забезпечує транспортування сировини одночасно для двох нафтопроводів Російської Федерації. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн тонн сировини, але втратила цю можливість через удар Сил оборони України.

Related video

В ніч проти 14 серпня українські дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області, що є частиною нафтопроводу "Дружба". Зараз з'явилися супутникові знімки результатів ураження станції. Їх оприлюднили OSINT-аналітики групи "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩".

"Поблизу підпірної насосної станції великі сліди від пожежі, станція не може функціонувати. "Унеча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн тонн сировини", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, що після ударів безпілотників зруйновані й пошкоджені кілька об'єктів станції. Більшість влучань зафіксовані в конкретну ділянку нафтоперекачувальної станції. Видно сліди від масштабної пожежі.

Станція "Унеча" до атаки Станція "Унеча" після атаки

Удар по РФ — деталі атаки на "Унечу"

Атака по станції "Унеча" відбулася уночі проти 13 серпня. Дрони вдруге за тиждень вдарили по ключовій станції нафтопроводу "Дружба". Місцеві жителі скаржились на звуки вибухів та помітили пожежу у напрямку магістрального вузла, розташованого поруч з селом Високе в Уницькому районі Брянської області.

Невдовзі після атаки супутники NASA показали пожежу на станції "Унеча", що підтвердило влучання та пошкодження важливого об'єкта РФ. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що дрони Сил оборони підірвали об'єкт нафтової інфраструктури РФ.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував атаку, звинувативши Україну у тому, що вона нібито нашкодила енергетиці держави.