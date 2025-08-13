Дрони атакували ключову станцію нафтопроводу "Дружба" у Росії: це вже вдруге за тиждень, — росЗМІ (відео)

Уночі з 12 на 13 серпня дрони атакували російські регіони, зокрема Брянську та Волгоградську області. В обох регіонах під ударом, попередньо, опинилися об'єкти нафтопереробної промисловості Росії.

У Брянській області удари безпілотників були спрямовані по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Унеча" нафтопроводу "Дружба", що у селі Високе. Про нічні вибухи у Росії повідомило місцеве медіа Astra.

"Жителі Брянської області повідомляють, що в ніч на 13 серпня дрони знову атакують місто Унеча та район. Стверджується, що метою атаки знову стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" у селі Високе в Унецькому районі", — йдеться у повідомленні.

Також у мережі показали кадри нічної атаки по Брянській області. На відеоролику, який нібито знято з місця подій, видно зарево у небі.

Губернатор Брянської області повідомив, що над регіоном уночі було нібито знищено 12 ударних безпілотників.

"Оперативні та екстрені служби працюють на місцях", — зазначила місцева влада.

За цей тиждень це вже друга атака по нафтопроводу, підкреслили у російських медіа. Перша відбулася уночі 6 серпня, після чого густий чорний дим здійнявся над регіоном. Тоді, як стверджують росЗМІ, щонайменше один ударний безпілотник влучив по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Утеча".

Зазначається, що ЛВДС "Утеча" у Брянській області — один з найбільших вузлів магістральної мережі нафтопроводів "Дружба".

Вибухи у Волгоградській області Росії

Атака по російських регіонах продовжилася близько 02:00 години. "Росавіація" повідомила, що аеропорт у Волгограді призупинив роботу через загрозу ударних БпЛА.

Близько 03:00 години мешканці Волгограда повідомили про вибухи. Губернатор регіону заявив про падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового будинку, через що росіяни оголосили про евакуацію мешканців.

Про вибухи, за даними росЗМІ, також повідомили мешканці Красноармійського району Волгограда. Їх чули у районі нафтопереробного заводу, що належить "Лукойл".

Нагадаємо, уночі 12 серпня дрони атакували Ставропольський край Росії: у мережі повідомили про удар по місцевому заводу.

