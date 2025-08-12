Дрони атакували Ставропольський край РФ: у мережі пишуть про ураження місцевого заводу (фото, відео)

Уночі 12 серпня дрони атакували Ставропольський край Росії: попередньо, внаслідок обстрілу було уражено завод АТ "Монокристал", який належить до хімічної промисловості РФ і вважається одним з основних виробників сапфіру для оптоелектронної промисловості.

Атака на Ставрополь почалася близько 03:00 години: місцеві повідомили про звуки вибухів у місті, перед цим губернатор повідомив про загрозу застосування ударних БпЛА. Про атаку по підприємстві у російському Ставрополі розповіло медіа Astra.

Вибухи під час нічної атаки зокрема прогриміли у районі заводу АТ "Монокристал", після чого місцеві повідомили про задимлення на території підприємства. У мережі також показали кадри наслідків обстрілу.

Медіа проаналізувало кадри та дійшло до висновку, що дим здійнявся безпосередньо над самим заводом.

Російський Telegram-канал Mash також повідомляв про атаку на Ставрополь. Медіа повідомляло, що дрони летіли низько, також звуки дронів чули мешканці кількох населених пунктів області.

Згодом кадри вдалося геолокувати, що підтверджує ураження російського підприємства. Також з'явилися кадри пожежі, що здійнялася на території АТ "Монокристал". Однак офіційної інформації про удар по заводу на момент публікації не надходило.

Завод АТ "Монокристал" у Ставрополі: що відомо про підприємство

"Монокристал" — одне з провідних світових підприємств з виготовлення штучного корунду (сапфіру), що використовується в оптоелектроніці, сонячній енергетиці та інших високотехнологічних галузях. На самому сайті заводу йдеться про те, що це дочірня компанія багатогалузевого промислового концерну "Энергомера".

Синтетичний сапфір використовується зокрема для виготовлення військових приборів, а також у низці інших галузей, наприклад, аерокосмічній.

Нагадаємо, 10 серпня дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові: місцеві нарахували 17 вибухів.

Також 7 серпня Фокус з'ясовував, як атака на Афіпський НПЗ нашкодить російській армії.