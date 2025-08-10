Дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові: нарахували 17 вибухів (відео)

У ніч на 10 серпня ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському Саратові. Губернатор регіону підтвердив наявність "пошкоджень" на підприємстві.

Related video

В аеропорту міста заборонили приймати та відправляти літаки, повідомило російське видання Astra з посиланням на Росавіацію.

"У Саратові, імовірно, безпілотниками було вражено нафтопереробний завод. Про це повідомляють місцеві жителі", — йдеться у повідомленні.

Місцеві телеграм-канали стверджують, що у Саратові прогриміли щонайменше 8 вибухів, після чого почали з'являтись відео, на яких видно пожежу в районі, де розташовується нафтопереробний завод.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив ураження дронами НПЗ.

"Є пошкодження на одному з промислових підприємств. На місці працюють усі необхідні екстрені служби", — написав Бусаргін.

Російське пропагандистське видання Mash повідомило, що Саратов атакували дрони Збройних сил України типу "Лютий".

"Місцеві жителі нарахували щонайменше 17 вибухів, у місті пролунала сирена. Також повідомляється про нерозірвані уламки БПЛА та кілька спалахів", — зазначили адміністратори російського пабліка.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаку БпЛА на нафтопереробний завод у Саратові.

Нагадаємо, 9 серпня дрони СБУ атакували склад із "Шахедами" у Татарстані.

8 серпня російські телеграм-канали повідомляли, що в Саратовській області з авто запускали FPV-дрони.