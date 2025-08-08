Подібно до операції "Павутина": в Саратовській області з авто запускали FPV-дрони, — роспабліки

У місті Красний Кут Саратовської області Росії з автомобіля, який схожий на "дім на колесах", відбувався запуск FPV-дронів, які мають на собі вибухівку.

Росіян просять "фіксувати" подібні випадки й в інших регіонах та повідомляти про це федеральні правоохоронні органи, пишуть російські телеграм-канали.

"Красний Кут Саратовська область повідомляють про запуски ФПВ з автомобіля, як 1 червня по аеродромах. Дотримуємося запобіжних заходів", — йдеться у повідомленні.

Пост про пуски FPV-дронів з автомобілей в Саратовській області Фото: Скриншот

Згодом подібні застереження з'явились ще й для мешканців Ростовської та Волгоградської областей, а потім — для усіх тилових регіонів на схід і північний схід від Ростовської області.

"При фіксації терміново повідомити 112/102. Вказати: Марка, модель, колір, реєстраційний номер, точне місце знаходження", — вимагають від росіян, що мешкають у цих регіонах.

Пізніше в російських пабліках з'явилась інформація про те, що пуск FPV-дронів відбувався з автомобіля, який схожий на "дім на колесах".

"Тойота темного кольору на базі вантажівки або позашляховика, будинок на колесах з надбудовою над кабіною. На даху фургона сонячні панелі", — йдеться в описі російських телеграм-каналів.

Фото схожого автомоміля, з якого нібито здійснювався запуск FPV-дронів у Саратовській області Фото: Телеграм

Реєстраційний номер був нібито викрадений з іншого автомобіля.

Після опівночі ворожі телеграм-канали повідомили про відбій небезпеки "щодо запусків ФПВ/БПЛА" у Красному Куті.

На момент публікації матеріалу ані місцева російська влада, ані українська сторона не коментували повідомлень про запуски FPV-дронів з автомобіля.

Нагадаємо, 1 червня 2025 року СБУ провела одну з найзухваліших і технологічно складних операцій в історії українських спецслужб — "Павутина".