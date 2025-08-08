Подібно до операції "Павутина": в Саратовській області з авто запускали FPV-дрони, — роспабліки
У місті Красний Кут Саратовської області Росії з автомобіля, який схожий на "дім на колесах", відбувався запуск FPV-дронів, які мають на собі вибухівку.
Росіян просять "фіксувати" подібні випадки й в інших регіонах та повідомляти про це федеральні правоохоронні органи, пишуть російські телеграм-канали.
"Красний Кут Саратовська область повідомляють про запуски ФПВ з автомобіля, як 1 червня по аеродромах. Дотримуємося запобіжних заходів", — йдеться у повідомленні.
Згодом подібні застереження з'явились ще й для мешканців Ростовської та Волгоградської областей, а потім — для усіх тилових регіонів на схід і північний схід від Ростовської області.
"При фіксації терміново повідомити 112/102. Вказати: Марка, модель, колір, реєстраційний номер, точне місце знаходження", — вимагають від росіян, що мешкають у цих регіонах.
Пізніше в російських пабліках з'явилась інформація про те, що пуск FPV-дронів відбувався з автомобіля, який схожий на "дім на колесах".
"Тойота темного кольору на базі вантажівки або позашляховика, будинок на колесах з надбудовою над кабіною. На даху фургона сонячні панелі", — йдеться в описі російських телеграм-каналів.
Реєстраційний номер був нібито викрадений з іншого автомобіля.
Після опівночі ворожі телеграм-канали повідомили про відбій небезпеки "щодо запусків ФПВ/БПЛА" у Красному Куті.
На момент публікації матеріалу ані місцева російська влада, ані українська сторона не коментували повідомлень про запуски FPV-дронів з автомобіля.
Нагадаємо, 1 червня 2025 року СБУ провела одну з найзухваліших і технологічно складних операцій в історії українських спецслужб — "Павутина".