Подобно операции "Паутина": в Саратовской области с авто запускали FPV-дроны, — роспаблики
В городе Красный Кут Саратовской области России из автомобиля, который похож на "дом на колесах", происходил запуск FPV-дронов, которые имеют на себе взрывчатку.
Россиян просят "фиксировать" подобные случаи и в других регионах и сообщать об этом федеральные правоохранительные органы, пишут российские телеграм-каналы.
"Красный Кут Саратовская область сообщают о запусках ФПВ с автомобиля, как 1 июня по аэродромам. Соблюдаем меры предосторожности", — говорится в сообщении.
Впоследствии подобные предостережения появились еще и для жителей Ростовской и Волгоградской областей, а затем — для всех тыловых регионов к востоку и северо-востоку от Ростовской области.
"При фиксации срочно сообщить 112/102. Указать: Марка, модель, цвет, регистрационный номер, точное место нахождения", — требуют от россиян, проживающих в этих регионах.
Позже в российских пабликах появилась информация о том, что пуск FPV-дронов происходил из автомобиля, который похож на "дом на колесах".
"Тойота темного цвета на базе грузовика или внедорожника, дом на колесах с надстройкой над кабиной. На крыше фургона солнечные панели", — говорится в описании российских телеграм-каналов.
Регистрационный номер был якобы похищен с другого автомобиля.
После полуночи вражеские телеграм-каналы сообщили об отбое опасности "относительно запусков ФПВ/БПЛА" в Красном Куте.
На момент публикации материала ни местные российские власти, ни украинская сторона не комментировали сообщений о запусках FPV-дронов с автомобиля.
Напомним, 1 июня 2025 года СБУ провела одну из самых дерзких и технологически сложных операций в истории украинских спецслужб — "Паутина".