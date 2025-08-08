Подобно операции "Паутина": в Саратовской области с авто запускали FPV-дроны, — роспаблики

В городе Красный Кут Саратовской области России из автомобиля, который похож на "дом на колесах", происходил запуск FPV-дронов, которые имеют на себе взрывчатку.

Россиян просят "фиксировать" подобные случаи и в других регионах и сообщать об этом федеральные правоохранительные органы, пишут российские телеграм-каналы.

"Красный Кут Саратовская область сообщают о запусках ФПВ с автомобиля, как 1 июня по аэродромам. Соблюдаем меры предосторожности", — говорится в сообщении.

Пост о пусках FPV-дронов с автомобилей в Саратовской области Фото: Скриншот

Впоследствии подобные предостережения появились еще и для жителей Ростовской и Волгоградской областей, а затем — для всех тыловых регионов к востоку и северо-востоку от Ростовской области.

"При фиксации срочно сообщить 112/102. Указать: Марка, модель, цвет, регистрационный номер, точное место нахождения", — требуют от россиян, проживающих в этих регионах.

Позже в российских пабликах появилась информация о том, что пуск FPV-дронов происходил из автомобиля, который похож на "дом на колесах".

"Тойота темного цвета на базе грузовика или внедорожника, дом на колесах с надстройкой над кабиной. На крыше фургона солнечные панели", — говорится в описании российских телеграм-каналов.

Фото похожего автомомиля, с которого якобы осуществлялся запуск FPV-дронов в Саратовской области Фото: Телеграм

Регистрационный номер был якобы похищен с другого автомобиля.

После полуночи вражеские телеграм-каналы сообщили об отбое опасности "относительно запусков ФПВ/БПЛА" в Красном Куте.

На момент публикации материала ни местные российские власти, ни украинская сторона не комментировали сообщений о запусках FPV-дронов с автомобиля.

Напомним, 1 июня 2025 года СБУ провела одну из самых дерзких и технологически сложных операций в истории украинских спецслужб — "Паутина".