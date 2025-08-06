Російський Брянськ масовано атакували дрони: густий чорний дим здійнявся у районі нафтобази (відео)

Уночі 6 серпня дрони масовано атакували російське місто Брянськ: пролунало щонайменше 10 вибухів, після кількох ударів здійнявся сильний чорний дим у районі місцевої нафтобази.

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Окрім того, уночі 6 серпня повторного удару зазнала залізнична станція у Ростовській області, що опинилася під атакою другу ніч поспіль. Фокус зібрав інформацію щодо нічного обстрілу БпЛА по Росії.

Масована атака на Брянськ почалася під ранок, близько 5 години, як повідомили російські Telegram-канали. Прогриміла серія вибухів, декілька безпілотників нібито були збиті протиповітряною обороною.

"Очевидці повідомляють про стовп густого чорного диму на місці падіння уламків БпЛА в одному з районів Брянська, також про звуки прольоту дронів та вибухи повідомляють мешканці інших районів області", — йдеться у повідомленні.

У мережі також поширили кадри наслідків атаки по Брянську.

Офіційної інформації щодо атаки по нафтобазі у Брянську на момент публікації не надходило.

Атака дронів 6 серпня: які ще регіони Росії атакували безпілотники

Уночі 6 серпня під атакою безпілотників опинилася Ростовська область Росії, де другу ніч поспіль було завдано удару по залізничній станції Тацинська. Про повторну атаку повідомив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Станція Тацинська, Ростовська область. Повторний протягом доби удар по залізничній інфраструктурі", — зазначив він.

Також Андрющенко додав, що це неелектрифікована станція, що означає те, що дрони системно виводять з ладу залізничну інфраструктуру Росії.

За даними російського медіа Astra, сили ППО РФ уночі відбивали атаку дронів у Кам'янську-Шахтинському, Кам'янському, Родіоново-Несвітайському та Тацинському районах.

"У хуторі Золотарівка Родіоново-Несвітайського району через пошкодження лінії електропередач без електроенергії залишилося майже 200 мешканців 87 будинків", — процитував паблік заяву місцевого посадовця.

Також медіа повідомило, що на атакованій станції Тацинській розміщували вантажні цистерни. Там внаслідок атаки здійнялася пожежа.

Нагадаємо, 5 серпня дрони вже атакували залізничну станцію Тацинська, внаслідок чого здійнялася пожежа.

Також уночі 6 серпня російські дрони масовано атакували Одеську область.