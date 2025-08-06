Российский Брянск массированно атаковали дроны: густой черный дым поднялся в районе нефтебазы (видео)

Ночью 6 августа дроны массированно атаковали российский город Брянск: прозвучало не менее 10 взрывов, после нескольких ударов поднялся сильный черный дым в районе местной нефтебазы.

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Кроме того, ночью 6 августа повторному удару подверглась железнодорожная станция в Ростовской области, оказавшаяся под атакой вторую ночь подряд. Фокус собрал информацию о ночном обстреле БпЛА по России.

Массированная атака на Брянск началась под утро, около 5 часов, как сообщили российские Telegram-каналы. Прогремела серия взрывов, несколько беспилотников якобы были сбиты противовоздушной обороной.

"Очевидцы сообщают о столбе густого черного дыма на месте падения обломков БпЛА в одном из районов Брянска, также о звуках пролета дронов и взрывах сообщают жители других районов области", — говорится в сообщении.

В сети также распространили кадры последствий атаки по Брянску.

Официальной информации относительно атаки по нефтебазе в Брянске на момент публикации не поступало.

Атака дронов 6 августа: какие еще регионы России атаковали беспилотники

Ночью 6 августа под атакой беспилотников оказалась Ростовская область России, где вторую ночь подряд был нанесен удар по железнодорожной станции Тацинская. О повторной атаке сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Станция Тацинская, Ростовская область. Повторный в течение суток удар по железнодорожной инфраструктуре", — отметил он.

Также Андрющенко добавил, что это неэлектрифицированная станция, что означает то, что дроны системно выводят из строя железнодорожную инфраструктуру России.

По данным российского медиа Astra, силы ПВО РФ ночью отражали атаку дронов в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несвитайском и Тацинском районах.

"В хуторе Золотаревка Родионово-Несвитайского района из-за повреждения линии электропередач без электроэнергии осталось почти 200 жителей 87 домов", — процитировал паблик заявление местного чиновника.

Также медиа сообщило, что на атакованной станции Тацинской размещали грузовые цистерны. Там в результате атаки поднялся пожар.

Напомним, 5 августа дроны уже атаковали железнодорожную станцию Тацинская, в результате чего поднялся пожар.

Также ночью 6 августа российские дроны массированно атаковали Одесскую область.