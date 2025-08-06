Десятки БпЛА: россияне массированно атаковали Одесскую область дронами, что известно

Вечером 5 августа и после полуночи российская армия нанесла массированный удар по Одесской области дронами: мониторинговые каналы предупреждали о движении около 30 БпЛА. В результате обстрела поднялся пожар.

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Под массированным ударом ВС РФ в ночь 6 августа оказался Измаильский район Одесской области. Фокус собрал информацию об обстреле.

Обстрел Одесской области начался около 23:00 часов: Воздушные силы Украины предупредили о первых ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Около полуночи глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Измаильского района находиться в укрытиях на фоне угрозы БпЛА.

Скриншот | сообщение Олега Кипера

Вскоре Воздушные силы Украины предупредили о новых группах ударных БпЛА с Черного моря, которые двигались предыдущим курсом на Одесскую область. Также там отметили, что под угрозой Татарбунары и Измаил.

Мониторинговые каналы сообщили, что по меньшей мере 26 дронов движутся из Татарбунар в направлении Измаильского района. В частности под ударом оказались Орловка и Новосельское.

Атака продолжилась и около 01:00 часов.

Массированная атака завершилась около 01:15 часов: в области был объявлен отбой воздушной тревоги.

Вскоре местные Telegram-каналы сообщили, что в результате массированного обстрела поднялся сильный пожар в Измаильском районе Одесской области.

Официальной информации о последствиях ночной атаки по Одесской области на момент публикации не поступало.

Напомним, в Житомире 5 августа прогремел взрыв без объявления воздушной тревоги, в результате чего погиб человек.

Также ночью 5 августа ВС РФ массированно атаковали Лозовую в Харьковской области дронами, в результате чего зафиксированы многочисленные разрушения и есть жертвы.