"Самая массированная атака": ВС РФ ударили дронами по Лозовой на Харьковщине, что известно о последствиях

Ночью 5 августа российская армия нанесла массированный удар беспилотниками по городу Лозовая Харьковской области, в результате чего зафиксированы многочисленные разрушения и есть пострадавшие, среди которых — дети.

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Россияне атаковали в Лозовой объекты критической инфраструктуры, пострадали также жилые многоэтажные дома и частный сектор. О последствиях массированного удара по городу сообщил председатель Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский в своем Telegram-канале.

В результате российской атаки по Лозовой в городе возникли проблемы с водоснабжением и электроэнергией. Часть Лозовой, в частности Авиловка и Катериновский старостинский округ, остаются без света. Оперативные службы работают над восстановлением водоснабжения в городе, отметил Зеленский.

На местах также работают спасатели и медики, фиксируя последствия российского обстрела.

Сергей Зеленский также предупредил, что в транспортном сообщении произойдут изменения в связи с массированной атакой. В местных пабликах сообщили, что временно приостановил работу железнодорожный вокзал в Лозовой.

Также "Укрзалізниця" ввела временные ограничения и изменения в курсировании пригородных поездов. Поезд №6414 Лозовая — Харьков-Пассажирский и №6852 Дубово — Харьков-Пассажирский отменен, некоторые поезда изменили конечные станции вместо Лозовой.

Другие последствия российского удара по городу устанавливаются.

Отметим, что атака по Лозовой началась около 03:00 часов ночью 5 августа: Зеленский сообщил, что город под массированным ударом российских БпЛА. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о движении не менее 9 ударных дронов в направлении Лозовой.

Напомним, 4 августа паблики сообщили, что в Николаеве дети не смогли попасть в убежище во время ночной ракетной атаки.

Также утром 4 августа ВС РФ запустили "Кинжалы" по Украине, под ударом оказалась Хмельницкая область.