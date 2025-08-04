Взрыв в 300 метрах: в Николаеве дети не смогли попасть в убежище в ночь ракетной атаки

Дети, спасавшиеся от ракетной атаки на Николаев вечером 2 августа, не смогли попасть в укрытие в ДК Металлургов, поскольку двери были закрыты.

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Несовершеннолетних так никто и не впустил внутрь, поэтому они стояли у двери, обнявшись при взрыве, рассказал один из читателей местному ресурсу "Корабелов.инфо".

"Просто ждали взрыв под открытым небом. Взрыв произошел в 300 м от них… и моя дочь среди тех детей. Истерика у детей до сих пор. Детям от 14 до 17 лет", – говорится в сообщении.

Фото: Скриншот

4 августа полиция Николаевской области заявила, что в Николаеве начали расследование по факту неработающего укрытия во время ракетной атаки, а следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 135 УК Украины ("Оставление граждан в опасности во время воздушной тревоги"). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

По информации правоохранителей, об инциденте они узнали из мониторинга социальных сетей. Проверив информацию, полицейские удостоверились в том, что такой случай действительно имел место.

Расследование продолжается, и круг причастных к инциденту лиц устанавливается.

В ночь со 2 на 3 августа ВС РФ запустили по Николаеву ракеты Х-22. Они попали по жилому микрорайону города, в результате чего пострадали семь человек.

В городе разрушены три частных дома. Еще 23 частных и 12 многоквартирных домов, а также автомобили, отделения почтовой связи и магазин стройматериалов повреждены.

Ранее Фокус писал, что после того, как россияне ударили по Николаеву, в области пропал свет.

Мы также сообщали, что в Николаеве мужчина разбился насмерть, бежав от ТЦК и полиции.