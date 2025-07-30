Прыгнул с моста: в Николаеве мужчина разбился насмерть, бежав от ТЦК и полиции (фото)

Мужчину остановили местный полицейский и трое сотрудников территориального центра для проверки документов. Не дожидаясь действий мобильного патруля, он бежал в сторону пешеходного моста.

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В Николаеве мужчина прыгнул с моста во время бегства от сотрудников ТЦК и полицейского и разбился насмерть. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).

Сегодня, 30 июля около 10:00 мужчину остановили участковый офицер полиции и три сотрудника Корабельного и Заводского РТЦК в Николаеве для проверки документов. В это время он попытался убежать и решил прыгнуть с моста.

Осторожно, фото 18+

Правоохранители расследуют обстоятельства смерти мужчины

Cитуация произошла в одном из промышленных районов города. Мужчина начал убегать по автомобильной дороге пешеходному мосту и прыгнул с него.

Правоохранители расследуют обстоятельства смерти мужчины. Они осматривают место происшествия, устанавливают личность погибшего, допрашивают полицейского, военкомов и очевидцев происшествия.

"Проверяется информация о возможной принадлежности мужчины к одной из воинских частей", — указали в ГБР.

Досудебное расследование ведется признакам уголовного преступления по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

Напомним, в Хмельницкой области мужчина сломал военкому нос и нанес ему другие телесные повреждения. Суд назначил ему три года лишения свободы.

Кабмин Украины 30 июля решил автоматически ставить женщин на воинский учет без их личного присутствия.