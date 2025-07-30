Стрибнув із мосту: у Миколаєві чоловік розбився на смерть, тікаючи від ТЦК і поліції (фото)

Чоловіка зупинили місцевий поліцейський і троє співробітників територіального центру для перевірки документів. Не чекаючи дій мобільного патруля, він побіг у бік пішохідного мосту.

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У Миколаєві чоловік стрибнув із мосту під час втечі від співробітників ТЦК і поліцейського та розбився на смерть. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Сьогодні, 30 липня близько 10:00 чоловіка зупинили дільничний офіцер поліції та три співробітники Корабельного і Заводського РТЦК у Миколаєві для перевірки документів. У цей час він спробував втекти і вирішив стрибнути з мосту.

Обережно, фото 18+

Правоохоронці розслідують обставини смерті чоловіка

Ситуація сталася в одному з промислових районів міста. Чоловік почав тікати автомобільною дорогою до пішохідного мосту та стрибнув із нього.

Правоохоронці розслідують обставини смерті чоловіка. Вони оглядають місце події, встановлюють особу загиблого, допитують поліцейського, військкомів та очевидців події.

"Перевіряється інформація про можливу приналежність чоловіка до однієї з військових частин", — вказали в ДБР.

Досудове розслідування ведеться за ознаками кримінального злочину за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень).

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік зламав військовому ніс і завдав йому інших тілесних ушкоджень. Суд призначив йому три роки позбавлення волі.

Кабмін України 30 липня вирішив автоматично ставити жінок на військовий облік без їхньої особистої присутності.