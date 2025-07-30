Повалив і зламав ніс працівнику ТЦК: чоловіка засудили до 3 років за ґратами
У Хмельницькій області чоловік вчинив напад на працівника територіального центру комплектування, внаслідок якого зламав йому ніс та спричинив інші тілесні ушкодження. Суд визнав нападника винним і призначив йому три роки позбавлення волі.
Як зазначається у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інцидент стався 12 квітня 2025 року в місті Шепетівка. Того дня група оповіщення ТЦК разом із працівниками поліції патрулювали вулиці міста з метою проведення мобілізаційних заходів — вручення повісток та перевірки військово-облікових документів.
Біля будинку №18 на вулиці Судилківській співробітники зупинили місцевого чоловіка для перевірки його документів. Проте замість співпраці він раптово вчинив напад: умисно завдав удар головою по носу старшому прапорщику — працівнику ТЦК, після чого повалив його на землю.
Внаслідок нападу потерпілий отримав перелом кісток носа, численні синці біля очей та в лобній ділянці голови. Іншого військовослужбовця, який намагався заспокоїти нападника, він відштовхнув і повалив на асфальт.
Що відомо про нападника на працівника ТЦК і яке рішення ухвалив суд
За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, нападник — уродженець Шепетівки, раніше вже судимий за різні кримінальні правопорушення. Варто зазначити, що у день інциденту він усвідомлював, що працівники перебувають при виконанні службових обов’язків під час мобілізації.
Під час розслідування справи суд взяв до уваги речові докази, зібрані правоохоронцями. Серед них: диск формату "DVD-R" із записами портативних відеореєстраторів Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області. Ці відеозаписи зберігаються у матеріалах кримінального провадження та залишаються доказом у справі.
Також були виявлені змиви речовини бурого кольору із дверей транспортного засобу та шматок тканини зі слідами цієї речовини, яка, ймовірно, є кров’ю.
Прокурор Шепетівської окружної прокуратури та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Чоловік повністю визнав свою провину, щиро каявся та активно сприяв розкриттю злочину.
Зрештою, Шепетівський міськрайонний суд затвердив угоду і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Враховуючи, що обвинувачений перебував під вартою з моменту затримання 12 квітня, цей період буде зараховано у строк відбуття покарання.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляції. До того часу нападник залишатиметься під вартою.
Також Фокус писав, що 27 липня в селі Шатава Хмельницької області місцеві жительки вступилися за чоловіка, якого нібито намагалися мобілізувати силою.
Окрім цього, цього ж дня у Кременчуці під час конфлікту між працівниками ТЦК та цивільними, жінка кинула камінь у заднє скло службового автомобіля. Їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.