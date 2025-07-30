Повалил и сломал нос работнику ТЦК: мужчину приговорили к 3 годам за решеткой

В Хмельницкой области мужчина совершил нападение на работника территориального центра комплектования, в результате которого сломал ему нос и нанес другие телесные повреждения. Суд признал нападавшего виновным и назначил ему три года лишения свободы.

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Как отмечается в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, инцидент произошел 12 апреля 2025 года в городе Шепетовка. В тот день группа оповещения ТЦК вместе с работниками полиции патрулировали улицы города с целью проведения мобилизационных мероприятий — вручения повесток и проверки военно-учетных документов.

Возле дома №18 на улице Судилковской сотрудники остановили местного мужчину для проверки его документов. Однако вместо сотрудничества он внезапно совершил нападение: умышленно нанес удар головой по носу старшему прапорщику — работнику ТЦК, после чего повалил его на землю.

В результате нападения пострадавший получил перелом костей носа, многочисленные синяки возле глаз и в лобной области головы. Другого военнослужащего, который пытался успокоить нападающего, он оттолкнул и повалил на асфальт.

Что известно о нападавшем на работника ТЦК и какое решение принял суд

По информации из Единого государственного реестра судебных решений, нападающий — уроженец Шепетовки, ранее уже судимый за различные уголовные правонарушения. Стоит отметить, что в день инцидента он осознавал, что работники находятся при исполнении служебных обязанностей во время мобилизации.

Во время расследования дела суд принял во внимание вещественные доказательства, собранные правоохранителями. Среди них: диск формата "DVD-R" с записями портативных видеорегистраторов Шепетовского районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области. Эти видеозаписи хранятся в материалах уголовного производства и остаются доказательством по делу.

Также были обнаружены смывы вещества бурого цвета с дверей транспортного средства и кусок ткани со следами этого вещества, которое, вероятно, является кровью.

Прокурор Шепетовской окружной прокуратуры и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности. Мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаивался и активно способствовал раскрытию преступления.

В конце концов, Шепетовский горрайонный суд утвердил соглашение и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Учитывая, что обвиняемый находился под стражей с момента задержания 12 апреля, этот период будет засчитан в срок отбытия наказания.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляции. До тех пор нападающий будет оставаться под стражей.

Также Фокус писал, что 27 июля в селе Шатава Хмельницкой области местные жительницы вступились за мужчину, которого якобы пытались мобилизовать силой.

Кроме этого, в этот же день в Кременчуге во время конфликта между работниками ТЦК и гражданскими, женщина бросила камень в заднее стекло служебного автомобиля. Ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.