"Толкотня, силовые действия и оскорбления": в Хмельницкой области женщины вступили в конфликт с ТЦК (видео)

В соцсетях публикуют кадры, как утверждается, инцидента с ТЦК и полицией в селе Шатава Хмельницкой области. Местные жительницы вступились за мужчину, которого якобы пытались мобилизовать силой.

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Пользовательница с ником v._cherelyuk опубликовала видео в Instagram 27 июля. По ее словам, представители территориального центра комплектования и социальной поддержки и полиции "действовали чрезвычайно жестко" по отношению к мужчине. Также автор видео заявляет о якобы "толкотне, силовых действиях и оскорблениях" от военных и правоохранителей в адрес женщин, вступившихся за мобилизованного.

"Я понимаю сложность времени, в котором мы живем. Но убеждена — насилие не должно становиться нормой. Такие действия вызывают страх, злость и отчаяние. А не желание защищать свою страну", — написала пользовательница.

На видео можно увидеть, как мужчина в гражданской одежде в салоне авто держит за руки гражданина, на руках которого можно заметить ссадины. На фоне видно людей в военной форме. На других роликах местные жительницы на повышенных тонах требуют от военных отпустить задержанного.

Один из мужчин в военные форме на видео говорит женщинам, что задержанный мужчина находится в розыске.

Местные паблики утверждают, что инцидент с ТЦК произошел в селе Шатава Каменец-Подольского района.

Инцидент с ТЦК в Хмельницкой области: реакция ведомств

В Хмельницком областном ТЦК и СП на момент публикации новости не комментировали распространенные в соцсетях ролики. Правоохранительные органы также не давали комментариев по ситуации в селе Шатава.

Напомним, местные СМИ рассказывали об инциденте 25 июля в Кривом Роге, где сотрудник ТЦК избил отца мобилизованного. В полиции сообщали, что начали проверку по факту конфликта.

В Полтавском ТЦК 26 июля рассказали об инциденте в Полтаве, во время которого люди напали на бус. В результате несколько мобилизованных сбежали. В территориальном центре напомнили, что после приказа военкома новомобилизованные переходят в категорию военнослужащих и могут получить наказание за самовольное оставление части.