В Кривом Роге сотрудник ТЦК избил отца мобилизованного: полиция проводит проверку

В Кривом Роге Днепропетровской области военнослужащий ТЦК, как утверждается, избил отца мобилизованного, на что представители правоохранительных органов никак не отреагировали

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Инцидент произошел утром в пятницу 25 июля, когда мужчина приехал в территориальный центр комплектации, ища своего сына, сообщает в телеграмм-канале местное издание "Свои".

Когда из военкомата выехал автобус, как сообщается, мужчина что-то сказал водителю, а тот вышел из транспортного средства, догнал его и избил.

При этом, констатирует издание, полицейские, которые находились рядом, не вмешались в избиение гражданского. Пострадавшего, как утверждается, госпитализировали с травмой головы.

Реакция полиции

По факту конфликта с участием гражданского мужчины и работника ТЦК и СП, который произошел в Кривом Роге, полиция начала проверку. Установлено, что событие имело место 25 июля на территории Металлургического района города.

По факту нанесения телесных повреждений местному жителю открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть до 850 грн, или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Сейчас, как добавили в полиции, решается вопрос о проведении служебного расследования в отношении действий полицейского.

В то же время ни Металлургический-Долгинцевский объединенный районный ТЦК и СП, ни Криворожский районный ТЦК и СП, ни Днепропетровский областной ТЦК и СП ситуацию с возможным избиением не комментировали.

Напомним, в Кривом Роге полиция стреляла по гражданину, который пытался убежать от ТЦК. При этом фигурант ударил полицейского отверткой.

Также Фокус писал о семье Любови Юхименко из Криворожья, которая воспитала 11-х детей — 7-х мальчиков и 4-х девочек. После полномасштабного вторжения РФ все семеро сыновей взяли в руки оружие и защищают страну.