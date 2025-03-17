"Мужское дело": все 7 сыновей одной семьи из Криворожья воюют на фронте (фото)

В семье считают, что мужчины должны защищать женщин, поэтому в армии служат все семеро сыновей Любови Юхименко, крестник и зять одной из дочерей.

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На Криворожье в семье Любови Юхименко, которая воспитала 11-х детей — 7-х парней и 4-х девушек, все семеро сыновей после начала полномасштабного вторжения стали к оружию. Об этом пишет криворожское издание "0564".

Любовь Андреевне 17 марта, исполняется 63 года. Она родилась на Кировоградщине, но когда ей исполнился год, ее мама переехала на Криворожье, где во второй раз вышла замуж. Маленькая Люба росла вместе с четырьмя братьями. Со своим первым мужем Любовь Андреевна развелась после полутора лет брака. Тогда, имея одного сына, она вышла замуж во второй раз. В семье появилось еще девять детей, но их отец трагически погиб на предприятии. Впоследствии женщина сошлись с кумом, который помогал по хозяйству после смерти ее мужа. В этом браке в семье появился самый маленький — Миша.

Сегодня все дети Любови Юхименко — это взрослые самодостаточные люди, все они женаты или замужем, имеют профессиональное образование, работу. Почти у всех уже есть свои дети. С 2016 года в семью приняли еще и крестника, родители которого умерли. Он тоже — родной. В семье уже есть 20 внуков и еще один должен родиться в ближайшее время.

В семье считают, что это мужское дело защищать женщин, поэтому в армии служат все семеро сыновей Любови Юхименко, крестник и зять одной из дочерей.

Самый старший из детей женщины Евгений. Ему в сентябре будет 45 лет. Самая старшая дочь — Елена. Далее следуют Леонид, Константин, Валентина Светлана, Сергей, Святослав, Екатерина, Владислав и самый младший — 22-летний Михаил.

"Сразу после полномасштабного вторжения, 26 февраля, один из моих ребят вернулся из Харькова, муж и еще один сын приехали из Мариуполя, где в то время работали. В это время Владик наш работал крановщиком на АМКР. Он позвонил и сообщил, что уже в военкомате. И наши ребята дружно сели в "Жигули", открыли ворота и... как никого и не было дома", — рассказывает женщина.

Муж Сергей Сыновья Любови Юхименко Дочь Елена с мужем Андреем Сыновья Сергей и Михаил и внучата Любови Андреевны Владик и Сергей

Она добавила, что за старшими отправился и Михаил.

"Прошел комиссию уже, как положено. После же какая-то женщина там спросила о возрасте, с какого он года. Он ответил, что 2002 года рождения. "К маме!", — услышал в ответ. Вернулся тогда домой возмущенный, ворчал: "Я что, за вашими коровами буду ходить? Все ребята уходят, а я останусь?", — рассказывает слова сына мать.

Далее в армию пошли Владислав и Сергей — они записались в бригаду "Азов". Владислав сейчас оправляется после тяжелой контузии, которую получил во время боев в Серебрянском лесничестве, а Сергей работал электриком, поэтому сейчас занимается РЭБами.

Константин пошел служить в апреле. Он служил водителем в 46-й штурмовой бригаде, Леонид также весной ушел, он первый из сыновей Любови получил ранение. Это произошло под Марьинкой.

"Слава с семьей проживал в Полтаве. Его мобилизовали там — дали повестку. Мог отказаться, ведь у него проблемы со здоровьем (он не слышит). Но не отказался — пошел на фронт. Старший, Евгений, был в командировке в Каменец-Подольске, где его и мобилизовали. Сейчас у него тяжелое ранение — он имеет многочисленные осколочные ранения, перебита рука, потерял один глаз. Поэтому лечится и его служба в армии, очевидно, прекратится", — рассказывает Любовь Юхименко.

Она говорит, что ее сыновья сами решали идти или не идти, но она никого и не останавливала.

"У нас не стоял вопрос "идти или не идти". Ребята сами принимали решение, а мы их единодушно поддержали. Не уговаривала я не идти. У меня ребята имеют сильные характеры. Они только мне обещали, что все вернутся, потому что дома их ждет много работы. Крестник, Алексей, из Киева ушел. Но звонил тогда немного смущенный. Он уже имел опыт службы — служил в АТО в 2014 — 2015 годах. Несмотря на это его смутил характер этой, большой, войны. Говорил: "Мама, боюсь, что если пойду, то могу не вернуться". Я ему ответила: "Сынок, у тебя сын растет, у тебя есть за кого воевать", — говорит женщина.

Любовь Юхименко отмечает, что с детьми в детстве часто разговаривала и все обсуждала, и с мужем старались их справедливо воспитывать.

"Когда дети мои заслуживали, то "получали на орехи", а бывало и такое, что в школу ходила, чтобы за своих детей заступиться. Мы вообще достоинство поощряли, не любили унижений. И сама не унижалась. Я получала на детей пенсию по потере кормильца, но других выплат — как многодетная семья, субсидии не оформляла. Не хотела и подавать заявление на звание "Матери-героини", — рассказывает Любовь Андреевна.

Но звание "Мать-героиня таки получила через учительницу ее детей, которая пришла к ним и стала объяснять, что готовится книга о женщинах Криворожья, а там будет раздел "Матери-героини", поэтому надо оформить.

"Я считаю, что мужчины должны защищать Родину, а не стоять под магазином и "за шиворот заливать". В том числе и те, кто выехал за границу, должны вернуться и стать к оружию. В 1941 году дети за станками стояли. Моя мама, 1930 года рождения, в начале войны уже окопы копала. Правда, считаю, что отбор и подготовка определенные должны быть. Потому что когда человек не хочет и не умеет, ничего путного из такой службы не получится", — говорит Любовь Юхименко.

Любовь Юхименко с дочерью Дочери Любови Юхименко

Напомним, что ранее сообщалось, что в больнице Днепра в реанимации встретились отец и сын, которые воевали в Донецкой области на разных участках фронта и почти одновременно получили ранения.

28 февраля сообщалось, что писательница Светлана Поваляева потеряла обоих сыновей на войне. Сначала погиб младший — Роман Ратушный, а недавно старший — Василий.