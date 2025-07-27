У Кривому Розі співробітник ТЦК побив батька мобілізованого: поліція проводить перевірку

У Кривому Розі Дніпропетровської області військовослужбовець ТЦК, як стверджується, побив батька мобілізованого, на що представники правоохоронних органів жодним чином не відреагували

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Інцидент стався вранці у п'ятницю 25 липня, коли чоловік приїхав до територіального центру комплектації, шукаючи свого сина, повідомляє у телеграм-каналі місцеве видання "Свої".

Коли з військкомату виїхав автобус, як повідомляється, чоловік щось сказав водієві, а той вийшов з транспортного засобу, наздогнав його та побив.

Водночас, констатує видання, поліцейські, які перебували поруч, не втрутилися у побиття цивільного. Потерпілого, як стверджується, госпіталізували з травмою голови.

Реакція поліції

За фактом конфлікту за участі цивільного чоловіка та працівника ТЦК та СП, який стався у Кривому Розі, поліція розпочала перевірку. Встановлено, що подія мала місце 25 липня на території Металургійного району міста.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень місцевому мешканцю відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, що карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто до 850 грн, або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Наразі, як додали у поліції, вирішується питання щодо проведення службового розслідування стосовно дій поліцейського.

Водночас ані Металургійно — Довгинцівский об'єднаний районний ТЦК та СП, ані Криворізький районний ТЦК та СП, ані Дніпропетровський обласний ТЦК та СП ситуацію з можливим побиттям не коментували.

Нагадаємо, у Кривому Розі поліція стріляла по громадянину, який намагався втекти від ТЦК. При цьому фігурант вдарив поліцейського викруткою.

Також Фокус писав про родину Любові Юхименко з Криворіжжя, яка виховала 11-х дітей — 7-х хлопців і 4-х дівчат. Після повномасштабного вторгнення РФ усі семеро синів стали до зброї та захищають країну.