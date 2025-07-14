Вдарив викруткою й тікав від ТЦК: у Кривому Розі поліція стріляла у чоловіка, деталі (відео)

У Кривому Розі сталась стрілянина, до якої причетні поліцейські та працівники територіального центру комплектування. Місцеві жителі чули кілька пострілів на північних околицях міста, а джерела медіа розповіли, що то поліція стріляла по громадянину, який намагався втекти від ТЦК. При цьому фігурант вдарив поліцейського викруткою. Під час інциденту постраждало троє людей, заявили у Нацполіції.

Related video

Перша інформація про інцидент у Кривому Розі з'явилась об 11:40 14 липня у Telegram-каналі місцевого медіа "Свої". Можливе місце подій — район Північного гірничо-збагачувального комбінату. Журналісти отримали інформацію від свідків, які розповіли про кілька пострілів. Джерела медіа повідомили, що місцевий житель отримав кульові поранення і його доправили до лікарні. Там же опинився і можливий стрілець: правоохоронець, якого вдарили викруткою.

Медіа опублікувало кадри, зняті на місці стрілянини у Кривому Розі. У кадр потрапив білий мікроавтобус на вузькій вулиці, зарослій деревами. Поруч з мікроавтобусом — фігури кількох чоловіків, ймовірно, правоохоронців. Вулиця загороджена стрічкою, також бачимо машину поліції. Інших деталей не помітно.

Співрозмовники журналістів розповіли, що місцевого жителя зупинили працівники ТЦК та поліція на вулиці у районі ПівнГЗК. У відповідь фігурант розпилив газовий балончик, застосував викрутку та почав тікати. Дільничний поліцейський отримав поранення, але почав стріляти вслід втікачу: зробив чотири постріли. Дві кулі влучили, повідомили джерела. Цивільний, який опирався поліції та нарвався на кулі, опинився у лікарні з двома пораненнями — в шию та ногу.

"За словами свідка, чув чотири постріли. Той чоловік вже лежав на землі, а над ним стояв поліцейський", — ідеться у дописі медіа.

Стрілянина у Кривому Розі — деталі

У наступному дописі медіа, який з'явився о через годину, додали деталі щодо інциденту у Кривому Розі. Джерела повідомили, що правоохоронець отримав три удари викруткою — у живіт, плече та ногу. Пораненому поліцейському — 21 рік, і його відправили до лікарні. За фактом злочину відкрили кримінальне провадження за ст. ст. 345 — насильство щодо правоохоронця. Розслідуванням займатиметься ДБР та поліція, написало медіа з посиланням на власні джерела.

Також "Свої" додали, що фігурант — військовозобов'язаний, який перебував у розшуку ТЦК. Уточнюється, що він поранив двох службовців — поліцейського та працівник військкомату.

Коментар Національної поліції щодо інциденту у Кривому Розі

Фокус отримав коментар пресслужби Національної поліції щодо стрілянини у Кривому Розі. Пресслужба підтвердила, що в результаті інциденту поранено трьох людей: правоохоронець, працівник ТЦК та фігурант. Інформація про стан поранених не розголошується.

"Травму отримав поліцейський та чоловік. Їх госпіталізували до лікарні. Це у нас вся інформація погоджена, що ми можемо розголошувати. Три чоловіка загалом поранено", — повідомили у відомстві.

Тим часом на порталі Нацполіції розповіли, що сталось 14 липня. Сутичка відбулась у Тернівському районі Кривого Рогу близько 9 год. Патруль проводив "відпрацювання району" та спробував перевірити документи у 51-річного громадянина. У відповідь той застосував викрутку і почалась стрілянина. Нацполіція відкрила справу за ч. 2 ст. 345 — завдання побоїв правоохоронцям під час виконання посадових обов'язків. Покарання — до п'яти років.

Пресслужба опублікувала одне фото з місця подій. На фото — місцевість, схожа на ту, яка фігурувала на відео "Свої".

Стрілянина у Кривому Розі - фото з місця подій 14 липня Фото: Національна поліція

У Telegram-каналі голови Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул поки що немає коментарів щодо стрілянини у Кривому Розі.

Зазначимо, у березні Фокус писав про стрілянину через ТЦК, яка сталась у Кременчуку. Як заявили правоохоронці, співробітники військкомату спробували перевірити документи у місцевого жителя, а він у відповідь відкрив вогонь. Тим часом у соцмережах з'явились заяви свідків, які запевняли, що фігуранта начебто побили.

Нагадуємо, інший випадок стрілянини через ТЦК стався у Луцьку: ішлося також про перевірку документів та спробу завантажити людину в мікроавтобус.