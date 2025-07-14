Ударил отверткой и сбегал от ТЦК: в Кривом Роге полиция стреляла в мужчину, детали (видео)

В Кривом Роге произошла стрельба, к которой причастны полицейские и работники территориального центра комплектования. Местные жители слышали несколько выстрелов на северных окраинах города, а источники медиа рассказали, что это полиция стреляла по гражданину, который пытался убежать от ТЦК. При этом фигурант ударил полицейского отверткой. Во время инцидента пострадали три человека, заявили в Нацполиции.

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Первая информация об инциденте в Кривом Роге появилась в 11:40 14 июля в Telegram-канале местного медиа "Свои". Возможное место событий — район Северного горно-обогатительного комбината. Журналисты получили информацию от свидетелей, которые рассказали о нескольких выстрелах. Источники медиа сообщили, что местный житель получил пулевые ранения и его доставили в больницу. Там же оказался и возможный стрелок: правоохранитель, которого ударили отверткой.

Медиа опубликовало кадры, снятые на месте стрельбы в Кривом Роге. В кадр попал белый микроавтобус на узкой улице, заросшей деревьями. Рядом с микроавтобусом — фигуры нескольких мужчин, вероятно, правоохранителей. Улица огорожена лентой, также видим машину полиции. Других деталей не заметно.

Собеседники журналистов рассказали, что местного жителя остановили работники ТЦК и полиция на улице в районе СевГОКа. В ответ фигурант распылил газовый баллончик, применил отвертку и попытался сбежать. Участковый полицейский получил ранение, но начал стрелять вслед беглецу: сделал четыре выстрела. Две пули попали, сообщили источники. Гражданский, который сопротивлялся полиции и нарвался на пули, оказался в больнице с двумя ранениями — в шею и ногу.

"По словам свидетеля, слышал четыре выстрела. Тот мужчина уже лежал на земле, а над ним стоял полицейский", — говорится в сообщении медиа.

Стрельба в Кривом Роге — детали

В следующем сообщении медиа, которое появилось через час, добавили детали относительно инцидента в Кривом Роге. Источники сообщили, что правоохранитель получил три удара отверткой — в живот, плечо и ногу. Раненному полицейскому — 21 год, и его отправили в больницу. По факту преступления открыли уголовное производство по ст. ст. 345 — насилие в отношении правоохранителя. Расследованием будет заниматься ГБР и полиция, написало медиа со ссылкой на собственные источники.

Также "Свои" добавили, что фигурант — военнообязанный, который находился в розыске ТЦК. Уточняется, что он ранил двух служащих — полицейского и работника военкомата.

Комментарий Национальной полиции относительно инцидента в Кривом Роге

Фокус получил комментарий пресс-службы Национальной полиции относительно стрельбы в Кривом Роге. Пресс-служба подтвердила, что в результате инцидента ранены три человека: правоохранитель, работник ТЦК и фигурант. Информация о состоянии раненых не разглашается.

"Травму получил полицейский и мужчина. Их госпитализировали в больницу. Это у нас вся информация согласована, что мы можем разглашать. Три человека в целом ранены", — сообщили в ведомстве.

Между тем на портале Нацполиции рассказали, что произошло 14 июля. Стычка произошла в Терновском районе Кривого Рога около 9 часов. Патруль проводил "отработку района" и попытался проверить документы у 51-летнего гражданина. В ответ тот применил отвертку и началась стрельба. Нацполиция открыла дело по ч. 2 ст. 345 — нанесение побоев правоохранителям при исполнении должностных обязанностей. Наказание — до пяти лет.

Пресс-служба опубликовала одно фото с места событий. На фото — местность, похожая на ту, которая фигурировала на видео "Свои".

Стрельба в Кривом Роге — фото с места событий 14 июля Фото: Национальная полиция

В Telegram-канале председателя Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул пока нет комментариев относительно стрельбы в Кривом Роге.

Отметим, в марте Фокус писал о стрельбе из-за ТЦК, которая произошла в Кременчуге. Как заявили правоохранители, сотрудники военкомата попытались проверить документы у местного жителя, а он в ответ открыл огонь. Между тем в соцсетях появилась заявления свидетелей, которые уверяли, что фигуранта якобы избили.

Напоминаем, другой случай стрельбы из-за ТЦК произошел в Луцке: речь шла также о проверке документов и попытке загрузить человека в микроавтобус.