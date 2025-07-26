Будут отвечать за СЗЧ: в Полтаве люди напали на бус ТЦК, мобилизованные сбежали (видео)

Полтавский областной территориальный центр комплектования рассказал об инциденте с микроавтобусом военкомата, в результате которого сбежало несколько мобилизованных. На видео из местных соцсетей зафиксировали, вероятно, фрагмент инцидента. Видим белый микроавтобус, в капот которого упирается человек, пытаясь заблокировать.

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Мобилизованные, которые после приказа военкома перешли в категорию военнослужащих, будут отвечать за самовольное оставление части, предупредил Полтавский ТЦК на странице Facebook. Теперь делом беглецов будет заниматься ГБР и они могут получить наказание — тюрьму на срок от 5 до 10 лет, говорится в сообщении. Кроме того, накажут и нападавших: их ожидает, в случае доказательства вины, от 8 до 15 лет.

В заявлении военкомата указано, что инцидент в ТЦК произошел в 20 часов 25 июля. Как выяснилось, группа гражданских заблокировала микроавтобус, который перевозил мобилизованных в учебный центр. Из-за силовых действий нападавших авто получило повреждения, а несколько военнослужащих сбежали. Полтавский областной ТЦК напомнил, что из-за побега этих граждан люди на фронте не смогут отдохнуть от боев.

"Вследствие препятствования законной деятельности ТЦК и СП Вооруженные Силы Украины недополучили пополнение, соответственно кто-то из военных на фронте потерял возможность отдохнуть", — указано в сообщении.

Пресс-служба военкомата также отметила, что нападавшие — это "нездоровая часть общества Полтавщины", которые помогли российским пропагандистам. Теперь их деятельность будут расследовать работники СБУ, а военнослужащими, которые ушли в СЗЧ, будет заниматься ГБР, отмечается в заявлении.

Инциденты с ТЦК — Полтавский областной военкомат о событиях 25 июля Фото: Скриншот

Инциденты с ТЦК — что произошло в Полтаве

Некоторые детали об инциденте ТЦК в Полтаве добавили в Telegram-канале "Труха Полтава". В заметке, которая появилась в 12:32 26 июля, опубликовали видео, снятое неизвестной женщиной. Прямо по центру кадра — надпись, что событие произошло 25 июля в Полтаве. В кадр попал белый микроавтобус, а перед капотом стоит мужчина и упирается в него. Позади — легковушка, которая, вероятно, перегородила дорогу. Кроме того, видим машину полиции и нескольких правоохранителей, которые ходят вокруг. Между тем женский голос недоволен, что в данном микрорайоне постоянно шумно. После этого гражданка, которая ведет запись, утверждает, что слышала крик мужчины, риторически спросила, били ли его, и заявила, что "уже не раз слышала об избиении тут".

Из опубликованного видео не ясно, когда и где его сняли.

Отметим, Фокус писал о других инцидентах с ТЦК, которые произошли в Полтавской области. Один из таких случаев произошел в январе 2025 года. Местные медиа написали, что произошел конфликт между гражданским и военкомом, и гражданскому сломали ногу. Представитель Полтавского райуправления полиции заявил, что такого не было.

Между тем 3 июля состоялся удар ВС РФ по терцентру комплектования в Полтаве. В результате российской атаки четыре человека погибли: двое — на месте, еще двое — впоследствии в больнице. Украинское командование заявило, что таким образом россияне пытаются сорвать мобилизацию и пополнение рядов ВСУ.

Напоминаем, 22 июля нардеп Александр Федиенко рассказал, как работают мобильные ТЦК, которым для работы не нужны "ни автобусы, ни бусики".