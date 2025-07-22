"Не автобусы и не бусики": мобильные ТЦК в Украине уже работают, нардеп (видео)

Мобильный формат работы ТЦК уже действует. Каждый руководитель военкомата сам определяет, где разместить подчиненные ему подразделения.

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Создание мобильных ТЦК не предусматривает наличие дополнительных передвижных пунктов или перенесение их работы в автобусы. Об этом сказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Федиенко.

"Речь идет не о том, что завтра все сядут в автобусы, бусики и уедут куда-нибудь. Термин "мобильный" здесь, скорее всего, применили, поскольку они сегодня могут быть на одной локации, а завтра — на другой", — пояснил депутат.

По его словам, термин мобильности относится к подразделениям, которые требуют непосредственно общения с военнообязанными. Остальные штатные единицы ТЦК могут быть территориально на удалении благодаря цифровизациицифровизации.

Федиенко уверен, что мобильный формат работы ТЦК уже работает, но об этом пока не пишут в соцсетях. Каждый руководитель военкомата с учетом угроз ударов по зданиям сам определяет, где разместить те или иные подразделения.

Об идее создания мобильных ТЦК в Украине говорил также нардеп Федор Вениславский. В законодательстве Украины не прописаны обязательные места нахождения военкоматов.

Окончательное решение по созданию таких ТЦК должно принимать высшее военное командование Украины, заявлял Вениславский.

Напомним, в Одессе водитель такси помог пассажиру скрыться от военкомов. Водитель резко уехал, за ним гнались по улицам города, но не поймали.

Бывший сотрудник Полтавского ТЦК Александр Мацько выехал в Германию. Сейчас он критикует украинцев, не желающих воевать на фронте.