"Не автобуси і не бусики": мобільні ТЦК в Україні вже працюють, нардеп (відео)

Мобільний формат роботи ТЦК уже діє. Кожен керівник військкомату сам визначає, де розмістити підпорядковані йому підрозділи.

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Створення мобільних ТЦК не передбачає наявність додаткових пересувних пунктів або перенесення їхньої роботи в автобуси. Про це сказав народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Олександр Федієнко.

"Ідеться не про те, що завтра всі сядуть в автобуси, бусики і поїдуть куди-небудь. Термін "мобільний" тут, найімовірніше, застосували, оскільки вони сьогодні можуть бути на одній локації, а завтра — на іншій", — пояснив депутат.

За його словами, термін мобільності відноситься до підрозділів, які вимагають безпосередньо спілкування з військовозобов'язаними. Решта штатних одиниць ТЦК можуть бути територіально на віддаленні завдяки цифровізаціїцифровізації.

Федієнко впевнений, що мобільний формат роботи ТЦК уже працює, але про це поки що не пишуть у соцмережах. Кожен керівник військкомату з урахуванням загроз ударів по будівлях сам визначає, де розмістити ті чи інші підрозділи.

Про ідею створення мобільних ТЦК в Україні говорив також нардеп Федір Веніславський. У законодавстві України не прописані обов'язкові місця знаходження військкоматів.

Остаточне рішення щодо створення таких ТЦК має ухвалювати вище військове командування України, заявляв Веніславський.

Нагадаємо, в Одесі водій таксі допоміг пасажиру втекти від воєнкомів. Водій різко поїхав, за ним гналися вулицями міста, але не спіймали.

Колишній співробітник Полтавського ТЦК Олександр Мацько виїхав до Німеччини. Зараз він критикує українців, які не бажають воювати на фронті.