Ексспівробітник ТЦК, який виїхав до Німеччини, заперечує, що в Україні можуть мобілізувати з вулиці
Олександр Мацько, який звільнився з армії і виїхав до своєї сім'ї в Німеччину, запевняє, що не бачив, щоб "когось пакували на вулиці". Ті, хто не бажає воювати з РФ, на його думку, мають покинути Україну.
Колишній співробітник Полтавського ТЦК Олександр Мацько критикує українців, які не хочуть іти воювати і перебувають в адмінрозшуку за порушення правил військового обліку. Про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному".
"Нещодавно був п'ять днів у Полтаві й не чув, щоб когось пакували. Чую як кажуть: "Ой, його забрали, ой його запакували". Приїжджає поліція — а він у розшуку. Людина в розшуку! А ці — "бусифікація". Г***дони б***дь. Чого ти не воюєш? Чого не захищаєш батьківщину?" — поставив він запитання.
Далі екс-працівник ТЦК міркує, що ті, хто не бажає воювати, повинні виїхати з України за кордон, зокрема в Росію. Але, варто нагадати, що під час воєнного стану діють особливі правила виїзду військовозобов'язаних громадян за межі країни.
"Не хочеш, перепливай Тису", — додав він.
"Не витримав негативу": як полтавський воєнком Мацько потрапив до Німеччини
При цьому сам Мацько нещодавно звільнився з ТЦК і приїжджає в Україну у "волонтерських справах". Полтавський ТЦК зазначав, що він "після поранення виїхав за кордон і займається волонтерством для ЗСУ".
Полтавчанин служив добровольцем у батальйоні спецпризначення Нацгвардії "Донбас" з 2016 року. Також він воював у лавах 95-ї бригади ЗСУ. На Харківському напрямку його бронемашина воєнкома підірвалася на міні, розповіли в ТЦК.
"Олександр не витримав негативу від населення Полтави, яке він захищав на фронті, і близько півроку тому звільнився, оскільки мав на те законні підстави", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Сухопутних військах ЗСУ заявляли про продовження штрафів за порушення правил військового обліку в Україні.
У Полтавському обласному ТЦК підтверджували, що штрафів за неоновлення даних не буде, але чоловіків каратимуть за порушення інших правил військового обліку.