Каратимуть за інші речі: у ТЦК підтвердили, що не буде штрафів за неоновлення даних, але є нюанс

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування Роман Істомін підтвердив, що не буде штрафів за неоновлення даних. Термін покарання за таке порушення — рік, і цей термін сплив. З іншого боку, є відповідальність за порушення інших правил військового обліку, тому людей і далі каратимуть.

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17 липня сплив річний термін після дедлайну оновлення даних, написав Істомін на сторінці Facebook. Втім, це не анулює порушення, вчинене військовозобов'язаним. Посадовець пояснив, що деякі громадяни однаково не виконали вимог законодавства, тому ТЦК зможуть їх покарати.

Істомін заявив, що "не може уявити", щоб чоловік до 17 липня 2024 року чітко виконував усі вимоги правил військового обліку та законодавства про оборону, а потім раптом щось порушив. Він впевнений, що якісь порушення були, і вони не анулювались через те, що пройшов рік після 60 днів, виділених на оновлення даних. Працівники ТЦК й далі зможуть діяти відповідно до законодавства та каратимуть за порушення ст. 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ідеться у дописі.

"Те, що від 17 липня 2024 року вже минув цілий рік, зовсім не означає, що анульовуються усі порушення, які громадянин здійснив протягом свого життя. Окремо — якщо чоловік протягом цього року так і не оновив свої дані", — написав Істомін.

Речник Полтавського обласного ТЦК перелічив, що потрібно пам'ятати громадянам під час посилення мобілізації:

громадяни повинні мати при собі військово-облікові документи й показувати їх на вимогу поліції та військкомів;

можливий штраф за порушення правила військового обліку;

військкоми діятимуть відповідно до закону, якщо людина перебуває у розшуку, або не матиме документів, або виявлять розбіжності між документами й даними у базі.

"Подальші дії стосовно даного громадянина будуть такі ж, як і були раніше — вони визначені постановою кабміну №560 і будуть абсолютно законними. І той факт, що від 17 липня 2024 року минув уже рік — не мають на ці дії жодного впливу", — заявив Істомін.

Штрафи ТЦК - Істомін про покарання за порушення військового обліку Фото: Скриншот

Штрафи ТЦК — деталі

На порталі Верховної Ради можна відшукати текст КУпАП та ознайомитись зі змістом статті 210, у якій ідеться про штраф за порушення правил військового обліку. Кабінет Міністрів прийняв та регулярно доповнює порядок військового обліку, за порушення якого можуть покарати за ст. 210. Серед іншого, є пункт про те, що громадяни відповідальні за дотримання правил обліку і повинні самостійно повідомляти військкомат про зміну персональних даних.

Штрафи ТЦК - які обоов'язки громадян щодо військового обліку Фото: Скриншот

Зазначимо, 17 липня медіа "Інформатор" опублікувало інформацію про те, що ТЦК втратили право штрафувати громадян за неоновлення даних. Медіа посилалось на думку неназваних адвокатів, які згадали про ч. 7 ст. 38 КУпАП. У статті ідеться про те, що стягнення за порушення накладається лише протягом року.

Нагадуємо, 11 липня в Міноборони повідомили про можливість дистанційного отримання та оплати штрафу ТЦК за неоновлення даних.