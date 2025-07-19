Штрафи залишаються: українців після 17 липня каратимуть за неоновлення даних

У Збройних силах України спростували поширену в публічному просторі тезу про те, що після 17 липня ТЦК нібито втратять право накладати штрафи на українців за неоновлення військово-облікових даних.

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Штрафи за порушення правил військового обліку залишаються чинними, наголосив у коментарі "ТСН" речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

За його словами, інформація щодо втрати територіальними центрами комплектування можливості накладати адміністративні покарання за порушення правил мобілізації немає жодних юридичних підстав і вводить громадськість в оману. Він наголосив, що штрафи за порушення правил військового обліку залишаються чинними.

"Якщо людина самостійно прибуде до ТЦК, то у неї буде можливість сплатити вдвічі менше — 8500", — уточнив військовий

У ЗСУ заявили, що поширення недостовірної інформації щодо скасування штрафів може створити хибне відчуття безкарності серед військовозобов’язаних, а невиконання законодавчих вимог лише збільшує ризик нової хвилі санкцій.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на джерела в адвокатських колах розповсюдилася інформація про те, що згідно з нормами українського законодавства, ТЦК і СП нібито втратили право накладати штрафи на військовозобовʼязаних порушників, оскільки з моменту завершення строку, відведеного на оновлення даних, минув рік.

Своєю чергою речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін підтвердив, що штрафів за неоновлення даних не буде, однак людей і далі каратимуть, вже за порушення інших правил військового обліку.