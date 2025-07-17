"Уже не передбачено": ТЦК втратили можливість штрафувати людей за несвоєчасне оновлення даних

Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки з 16 липня 2025 року втратили право штрафувати громадян за несвоєчасне оновлення мобілізаційних даних.

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Згідно з нормами українського законодавства, ТЦК і СП могли накладати штрафи лише протягом року з моменту порушення, пише "Інформатор" з посиланням на джерела в адвокатських колах.

"Після року з моменту порушення відповідальність уже не передбачена згідно із законом", — пояснили юристи.

Зазначається, що усі військовозобовʼязані мали оновити свої дані до 16 липня 2024 року — особисто у ТЦК або через застосунок "Резерв+". За порушення цього обов’язку передбачався адміністративний штраф у розмірі 17 000 гривень згідно зі ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка набула чинності у 2024 році.

Однак, як зазначають юристи, санкції за цією статтею вже не можуть застосовуватися, оскільки минув рік з моменту завершення строку, відведеного на оновлення даних. Вони посилаються на ч. 7 ст. 38 КУпАП, згідно з якою адміністративне стягнення у період дії воєнного стану може бути накладене не пізніше одного року з дня вчинення правопорушення.

"Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що після 16 липня 2025 року штрафи за неоновлення мобілізаційних даних не можуть бути накладені.

Водночас у застосунку "Резерв+" з 11 липня з’явилася можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн (50% від повної суми) для тих, хто пропустив оновлення, хоча обов’язок залишити актуальні дані залишається чинним.

За оцінками, близько 6 мільйонів військовозобов’язаних ще не оновили дані.

Нагадаємо, у квітні повідомлялось, що ТЦК відкрили понад 17 тисяч справ за порушення військового обліку.

Фокус також писав про те, як отримати знижку 50% на штраф від ТЦК та чи треба платити 17 тисяч за кожне порушення.