ТЦК відкрили понад 17 тисяч справ за порушення військового обліку: яка область на першому місті

З початку 2025 року в Україні вже було відкрито понад 17 тисяч виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку. У середньому щомісяця фіксується приблизно 4,7 тисячі нових рішень щодо штрафів від територіальних центрів комплектування. Найвища активність спостерігається в Києві, на Дніпропетровщині та Сумщині.

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Такі дані аналітичної платформи "Опендатабот".

Як інформує "Опендатабот", станом на квітень 2025 року зафіксовано 17 007 проваджень, із яких лише 2 779 або 16% було закрито. Кількість виконавчих дій фактично дорівнює кількості осіб, на яких їх відкрито — 15 772 людини.

Переважно такі справи порушують щодо чоловіків віком 25–35 років — на цю категорію припадає майже 44% усіх випадків. Ще 39% — це чоловіки віком 36–45 років. Жінки майже не фігурують у подібних провадженнях — лише 22 випадки за весь період.

Найбільше проваджень зафіксовано у столиці — 1 992, на другому місці — Дніпропетровська область із 1 946 випадками, на третьому — Сумська з 1 722 справами. Один із рекордів за кількістю проваджень на одну особу встановив Приморський ТЦК Одеси: він відкрив сім справ проти одного чоловіка. Найменше зафіксовано у Луганській області — всього 6, та в Івано-Франківській — 57.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення зібралось понад 28,9 тисяч боргів через порушення облікових норм.

15 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає 50% знижку на штраф за самостійне звернення до ТЦК та сплату штрафу. У період воєнного стану за неоновлення облікових даних чи відсутність на військовому обліку чоловікам віком від 18 до 60 років загрожує штраф від 17 до 25,5 тис. грн. Але добровільна сплата дає змогу обійтись лише половиною мінімальної суми.

Через несплату штрафів наразі заблоковані рахунки 26 тисяч осіб. У Міністерстві юстиції підкреслюють: всі арешти відбуваються лише на підставі судових рішень, які надходять до виконавчої служби, повідомляє "РБК-Україна".

Згідно із законом, за ігнорування повістки чи неоновлення даних у ТЦК фізичні особи мають сплатити від 17 до 25 тис. грн. Якщо порушник не виконує вимогу добровільно, йому можуть додатково заблокувати банківський рахунок або тимчасово позбавити водійських прав. Усі санкції застосовуються виключно на підставі рішення суду.

Нагадаємо, що українці, які перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації у 2025 році, можуть бути затримані в момент перевірки їхніх особистих документів. Експерти роз’яснюють, як саме має відбуватись таке затримання у правовому полі та які подальші дії передбачає закон.

Також, громадянина не можуть притягнути до відповідальності або оштрафувати у територіальному центрі комплектування за відмову проходити військово-лікарську комісію, якщо він офіційно має відстрочку від мобілізації. Водночас, якщо повістка була надіслана поштою, потрібно уважно перевіряти її зміст і дотримуватися інструкцій, щоб уникнути юридичних неприємностей.