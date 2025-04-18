ТЦК открыли более 17 тысяч дел за нарушение воинского учета: какая область на первом месте

С начала 2025 года в Украине уже было открыто более 17 тысяч исполнительных производств из-за нарушения правил воинского учета. В среднем ежемесячно фиксируется около 4,7 тысячи новых решений по штрафам от территориальных центров комплектования. Самая высокая активность наблюдается в Киеве, на Днепропетровщине и Сумщине.

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Таковы данные аналитической платформы"Опендатабот".

Как информирует "Опендатабот", по состоянию на апрель 2025 года зафиксировано 17 007 производств, из которых только 2 779 или 16% было закрыто. Количество исполнительных действий фактически равно количеству лиц, на которых они открыты — 15 772 человека.

Преимущественно такие дела возбуждают в отношении мужчин в возрасте 25-35 лет — на эту категорию приходится почти 44% всех случаев. Еще 39% — это мужчины в возрасте 36-45 лет. Женщины почти не фигурируют в подобных производствах — всего 22 случая за весь период.

Больше всего производств зафиксировано в столице — 1 992, на втором месте — Днепропетровская область с 1 946 случаями, на третьем — Сумская с 1 722 делами. Один из рекордов по количеству производств на одного человека установил Приморский ТЦК Одессы: он открыл семь дел против одного мужчины. Меньше всего зафиксировано в Луганской области — всего 6, и в Ивано-Франковской — 57.

Всего с начала полномасштабного вторжения собралось более 28,9 тысячи долгов из-за нарушения учетных норм.

15 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий 50% скидку на штраф за самостоятельное обращение в ТЦК и уплату штрафа. В период военного положения за необновление учетных данных или отсутствие на воинском учете мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет грозит штраф от 17 до 25,5 тыс. грн. Но добровольная уплата позволяет обойтись лишь половиной минимальной суммы.

Из-за неуплаты штрафов сейчас заблокированы счета 26 тысяч человек. В Министерстве юстиции подчеркивают: все аресты происходят только на основании судебных решений, которые поступают в исполнительную службу, сообщает"РБК-Украина".

Согласно закону, за игнорирование повестки или необновление данных в ТЦК физические лица должны заплатить от 17 до 25 тыс. грн. Если нарушитель не выполняет требование добровольно, ему могут дополнительно заблокировать банковский счет или временно лишить водительских прав. Все санкции применяются исключительно на основании решения суда.

Напомним, что украинцы, которые находятся в розыске за уклонение от мобилизации в 2025 году, могут быть задержаны в момент проверки их личных документов. Эксперты разъясняют, как именно должно происходить такое задержание в правовом поле и какие дальнейшие действия предусматривает закон.

Также, гражданина не могут привлечь к ответственности или оштрафовать в территориальном центре комплектования за отказ проходить военно-врачебную комиссию, если он официально имеет отсрочку от мобилизации. В то же время, если повестка была отправлена по почте, нужно внимательно проверять ее содержание и следовать инструкциям, чтобы избежать юридических неприятностей.