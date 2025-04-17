Мобилизация в Украине: в какой ТЦК должны доставлять после задержания на улице, — юристы

Украинцев, которые находятся в розыске из-за нарушения мобилизации 2025, могут задержать во время проверки документов. Специалисты объяснили, какая законная процедура такого задержания и куда должны везти уклонистов.

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О нюансах задержания нарушителей мобилизации рассказал юрист Владислав Дерий.

Мобилизация 2025: куда доставляют уклонистов

Специалист подтвердил, что задержать и доставить в ТЦК могут, даже если нарушитель находится в другом городе или другой области. Полиция уполномочена доставлять в ближайший военкомат.

Административные правонарушения по законам о нарушении мобилизации и воинского учета могут рассматривать как в ТЦК, где лицо стоит на учете, так и по месту выявления. Кроме того, по закону о воинской обязанности, военнообязанных могут призывать на службу независимо от места их пребывания на учете.

Мобилизация 2025: когда задержание — законно

В адвокатском объединении "Актум" объяснили, что задержание должны проводить полицейские. У работников ТЦК таких полномочий нет.

Постановление Кабмина №560 позволяет задерживать военнообязанных, которые не хотят брать повестку или нарушили правила учета. Кроме того, если во время проверки документов были обнаружены расхождения с данными в реестре "Оберіг", мужчине могут предложить проехать в ТЦК. Для этого вручают повестку.

"Такой ход действий является законным. За отказ могут задержать и привезти в ТЦК. Но задержание должно длиться не более трех часов", — отметили юристы.

Если ТЦК исчерпал уже все административные рычаги воздействия, но гражданин игнорирует свои обязанности, его могут законно задержать и доставить в военкомат. Тогда военные обращаются в полицию, и правоохранители могут повезти нарушителя в ближайший ТЦК.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о скидках на штрафы от ТЦК за несвоевременное обновление учетных данных. Реализовать эту возможность планируют в приложении "Резерв+", функционал обещают запустить летом.

Адвокат Роман Кичко объяснил, в каких случаях штраф от ТЦК может быть незаконным. Он призвал быть внимательными к повесткам, полученным по почте.