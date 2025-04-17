Мобілізація в Україні: в який ТЦК мають доставляти після затримання на вулиці, — юристи

Українців, які перебувають у розшуку через порушення мобілізації 2025, можуть затримати під час перевірки документів. Фахівці пояснили, яка законна процедура такого затримання і куди мають везти ухилянтів.

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Про нюанси затримання порушників мобілізації розповів юрист Владислав Дерій.

Мобілізація 2025: куди доставляють ухилянтів

Фахівець підтвердив, що затримати й доставити у ТЦК можуть, навіть якщо порушник перебуває в іншому місті або іншій області. Поліція уповноважена доставляти у найближчий військкомат.

Адміністративні правопорушення за законами про порушення мобілізації та військового обліку можуть розглядати як у ТЦК, де особа стоїть на обліку, так і за місцем виявлення. Окрім того, за законом про військовий обов'язок, військовозобов’язаних можуть призивати на службу незалежно від місця їх перебування на обліку.

Мобілізація 2025: коли затримання — законне

В адвокатському об’єднанні "Актум" пояснили, що затримання мають проводити поліціянти. У працівників ТЦК таких повноважень немає.

Постанова Кабміну №560 дозволяє затримувати військовозобов’язаних, які не хочуть брати повістку або порушили правила обліку. Окрім того, якщо під час перевірки документів були виявлені розбіжності з даними у реєстрі "Оберіг", чоловіку можуть запропонувати проїхати у ТЦК. Для цього вручають повістку.

"Такий хід дій є законним. За відмову можуть затримати й привезти в ТЦК. Але затримання має тривати не більше трьох годин", — зауважили юристи.

Якщо ТЦК вичерпав вже усі адміністративні важелі впливу, але громадянин ігнорує свої обов’язки, його можуть законно затримати й доставити у військкомат. Тоді військові звертаються до поліції, і правоохоронці можуть повезти порушника у найближчий ТЦК.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про знижки на штрафи від ТЦК за невчасне оновлення облікових даних. Реалізувати цю можливість планують у застосунку "Резерв+", функціонал обіцяють запустити влітку.

Адвокат Роман Кичко пояснив, у яких випадках штраф від ТЦК може бути незаконним. Він закликав бути уважними до повісток, отриманих поштою.