"Уже не предусмотрено": ТЦК потеряли возможность штрафовать людей за несвоевременное обновление данных

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки с 16 июля 2025 года потеряли право штрафовать граждан за несвоевременное обновление мобилизационных данных.

Related video

Согласно нормам украинского законодательства, ТЦК и СП могли накладывать штрафы лишь в течение года с момента нарушения, пишет "Информатор" со ссылкой на источники в адвокатских кругах.

"После года с момента нарушения ответственность уже не предусмотрена по закону", — пояснили юристы.

Отмечается, что все военнообязанные должны были обновить свои данные до 16 июля 2024 года — лично в ТЦК или через приложение "Резерв+". За нарушение этой обязанности предусматривался административный штраф в размере 17 000 гривен согласно ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая вступила в силу в 2024 году.

Однако, как отмечают юристы, санкции по этой статье уже не могут применяться, поскольку прошел год с момента завершения срока, отведенного на обновление данных. Они ссылаются на ч. 7 ст. 38 КУоАП, согласно которой административное взыскание в период действия военного положения может быть наложено не позднее одного года со дня совершения правонарушения.

"Административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что после 16 июля 2025 года штрафы за необновление мобилизационных данных не могут быть наложены.

В то же время в приложении "Резерв+" с 11 июля появилась возможность оплатить штраф в размере 8 500 грн (50% от полной суммы) для тех, кто пропустил обновление, хотя обязанность оставить актуальные данные остается в силе.

По оценкам, около 6 миллионов военнообязанных еще не обновили данные.

Напомним, в апреле сообщалось, что ТЦК открыли более 17 тысяч дел за нарушение воинского учета.

Фокус также писал о том, как получить скидку 50% на штраф от ТЦК и надо ли платить 17 тысяч за каждое нарушение.